एमपी की मॉडल के लिव-इन पार्टनर की गंदी करतूत, सामने आया बड़ा अपडेट

Model Sukhpreet - एमपी की एक मॉडल के साथ उसके लिव-इन पार्टनर ने खूब धोखा किया। उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पार्टनर की गंदी हरकत से सूरत में मॉडलिंग करनेवाली मध्यप्रदेश की सुखप्रीत इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। वह यहां साड़ियों के विज्ञापन का काम भी करती थी। सुखप्रीत ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि लिव इन पार्टनर महेंद्र राजपूत ब्रेकअप के बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह अमानवीय यातनाएं दे रहा था। अपने फ्लैट में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करता था, ब्लेड से हाथ तक काट दिए थे। सुखप्रीत की आत्महत्या के बाद महेंद्र सूरत से फरार हो गया था। करीब 4 माह बाद इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी को गुजरात से गिरफ़्तार कर लिया गया है।
मॉडल सुखप्रीत कौर मूलत: मध्यप्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली थी। वह करीब एक साल से सूरत में रहकर मॉडलिंग कर रही थी। 19 साल की सुखप्रीत डिंडोली में महेंद्र राजपूत के साथ लिव-इन में रहती थी। बाद में कुंभारिया में अपनी फ्रेंड्स के साथ रहने लगी थी।
सुखप्रीत कौर ने 2 मई को आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। सुखप्रीत की आत्महत्या से शिवपुरी में भी शोक फैल गया था। बाद में पुलिस को उसके साथ महेंद्र राजपूत द्वारा की गई अमानवीय हरकतों की जानकारी मिली। सुखप्रीत ने सूरत के एसपी के नाम पत्र लिखकर उसकी यातनाओं का जिक्र किया था। उसने बताया कि रिश्ता तोड़ने के बाद महेंद्र उससे मारपीट करता था, निजी पलों की तस्वीरें वायरल करने की भी धमकी देता था। उसने अपने फ्लैट में बंधक बनाकर बेरहमी से मारा और हाथों को ब्लेड से काट दिया।
पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर महेंद्र राजपूत के खिलाफ केस दर्ज किया लेकिन वह फरार हो गया। 4 माह बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। सूरत पुलिस के अनुसार इस दौरान वह देशभर में घूमता रहा।