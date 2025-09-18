एमपी की मॉडल के लिव-इन पार्टनर की गंदी करतूत, सामने आया बड़ा अपडेट

Model Sukhpreet - एमपी की एक मॉडल के साथ उसके लिव-इन पार्टनर ने खूब धोखा किया। उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पार्टनर की गंदी हरकत से सूरत में मॉडलिंग करनेवाली मध्यप्रदेश की सुखप्रीत इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। वह यहां साड़ियों के विज्ञापन का काम भी करती थी। सुखप्रीत ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि लिव इन पार्टनर महेंद्र राजपूत ब्रेकअप के बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह अमानवीय यातनाएं दे रहा था। अपने फ्लैट में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करता था, ब्लेड से हाथ तक काट दिए थे। सुखप्रीत की आत्महत्या के बाद महेंद्र सूरत से फरार हो गया था। करीब 4 माह बाद इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी को गुजरात से गिरफ़्तार कर लिया गया है।