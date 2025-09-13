प्यार में धोखा..5 साल तक बनाए संबंध, शादी का कहा तो फोन उठाना किया बंद

24 साल की पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो मिसरोद इलाके में किराए से रहती है। साल 2020 में उसकी मुलाकात एक प्रोग्राम में मनू सोनी नाम के युवक से हुई थी। फिर दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और एक दिन मनू ने उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया। होटल में ही मनू ने उसे प्रपोज किया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी मनू उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है। शुरूआत में वो जब भी मनू से शादी करने के लिए कहती तो वो जल्द ही शादी करने की बात कहता था।