इंदौर से भोपाल अब उड़कर जा सकेंगे, एमपी से चार राज्यों को जोड़ेंगी लग्जरी बसें

MP News: आरामदायक सफर के लिए अब इंदौर से इंटर सिटी और इंटर स्टेट लग्जरी बसें दौड़ेंगी। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआइसीटीएसएल) इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सल बसें चलाने की तैयारी में है। अफसरों का दावा है, इसी माह एजेंसी तय होगी। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी के लिए इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव-माहेश्वर के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। एआइसीटीएसएल ने इंटर स्टेट बसों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये 22 सितंबर को खोले जाएंगे। कुछ रूट पर पहले बसें चलेंगी।
बता दें, पहले अयोध्या के लिए बसें चलाने का प्रयास हुआ, पर एजेंसी आगे नहीं आई। मुंबई, जयपुर के लिए भी बसें चलती थी, पर बंद हो गई। अब अधिकांश रूट पर पीपीपी से स्लीपर, सेमी स्लीपर बसें चलेंगी।
इंदौर से भोपाल के लिए हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 5 एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। इसमें ओला, उत्तराखंड में सरकार के साथ पर्यटन हेलिकॉप्टर चलाने वाली कंपनी भी हैं। ऐसा हुआ तो भोपाल से इंदौर के बीच हेलिकॉप्टर सेवा बहाल होगी। अभी ट्रेन, रोड के साथ हवाई सेवा उपलब्ध है।
इंटरसिटी ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के तहत 26 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनके टेंडर हो गए। इन बसों को सरकार 60 फीसदी सब्सिडी देगी, बाकी 40 फीसदी ऑपरेटर देगा। इसके तहत इंदौरसे उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल के लिए 4-4 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इंदौर से खरगोन, सेंधवा, रतलाम, धार-मांडव के बीच 2-2 बसें अगले माह चलेंगी।