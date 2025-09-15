इंदौर से भोपाल अब उड़कर जा सकेंगे, एमपी से चार राज्यों को जोड़ेंगी लग्जरी बसें

MP News: आरामदायक सफर के लिए अब इंदौर से इंटर सिटी और इंटर स्टेट लग्जरी बसें दौड़ेंगी। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआइसीटीएसएल) इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सल बसें चलाने की तैयारी में है। अफसरों का दावा है, इसी माह एजेंसी तय होगी। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी के लिए इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव-माहेश्वर के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। एआइसीटीएसएल ने इंटर स्टेट बसों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये 22 सितंबर को खोले जाएंगे। कुछ रूट पर पहले बसें चलेंगी।