भोपाल के सबसे बिजी रोड पर बनेगा अंडरपास, वीआईपी मूवमेंट में भी नहीं रुकेगा ट्रैफिक

गौरतलब है कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये सीएम हाउस को राजभवन और स्मार्ट सिटी रोड को डिपो चौराहे से जोड़ता है। इसके आसपास कई सांस्कृतिक केंद्र है। इसमें रङ्क्षवद्र भवन, हिंदी भवन, गांधी भवन है। श्यामला हिल्स की ओर बोट क्लब एक पिकनिक स्पॉट है। कार्यक्रम-प्रदर्शनियों के समय यहां अतिरिक्त भीड़ हो जाती है। यहीं से भारत भवन, मानव संग्रहालय समेत वन विहार का रास्ता भी गुजरता है। यही रास्ता वीआइपी रोड व आगे एयरपोर्ट की ओर ले जाता है।