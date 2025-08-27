Patrika LogoSwitch to English

भोपाल के सबसे बिजी रोड पर बनेगा अंडरपास, वीआईपी मूवमेंट में भी नहीं रुकेगा ट्रैफिक

MP News: शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके और वीआइपी चौराहे पर जल्द शुरू होगा हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट, न वीआइपी मूवमेंट से होगी परेशानी, न लगेगा जाम...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 27, 2025

MP News Underpass Design
Design for Underpass: पॉलिटेक्निक चौराहे पर तैयार होने वाला अंडरपास ऐसा दिखेगा।

MP News: पॉलिटेक्निक चौराहे पर अब किसी भी वीआइपी मूवमेंट या बड़े आयोजन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। शहर के इस व्यस्ततम और वीआइपी चौराहे पर हाउसिंग बोर्ड अपने प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास बनाने जा रहा है। ये कमला पार्क से रोशनपुरा न्यू मार्केट की ओर आवाजाही करने वाले ट्रैफिक का नया व निर्बाध रास्ता होगा इसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है। शासन की मुहर के बाद इस पर काम शुरू होगा।

सबसे व्यस्ततम चौराहा है ये शहर का

गौरतलब है कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये सीएम हाउस को राजभवन और स्मार्ट सिटी रोड को डिपो चौराहे से जोड़ता है। इसके आसपास कई सांस्कृतिक केंद्र है। इसमें रङ्क्षवद्र भवन, हिंदी भवन, गांधी भवन है। श्यामला हिल्स की ओर बोट क्लब एक पिकनिक स्पॉट है। कार्यक्रम-प्रदर्शनियों के समय यहां अतिरिक्त भीड़ हो जाती है। यहीं से भारत भवन, मानव संग्रहालय समेत वन विहार का रास्ता भी गुजरता है। यही रास्ता वीआइपी रोड व आगे एयरपोर्ट की ओर ले जाता है।

इसलिए जरूरी अंडरपास

--96 हजार 46 एवरेज डेली ट्रैफिक यानी एडीटी निकाला गया पॉलिटेक्निक चौराहा पर

-- 88 हजार 228 पैसेंजर कार यूनिट यानी पीसीयू ट्रैफिक पॉलिटेक्निक चोराहे पर

--93 हजार 917 एवरेज डेली ट्रैफिक किलोल पार्क पर

--85 हजार 354 पैसेंजर कार यूनिट किलोल पार्क पर

--98 प्रतिशत से अधिक यहां तेजी से निकलने वाले वाहन है।

--20 से 22 मई 2023 में किया था सर्वे। अब ये ट्रैफिक बढ़ गया है।

पॉलिटेक्नीक चौराहे पर कहां से कितना ट्रैफिक

-03 फीसदी न्यू मार्केट से डिपो चौराहे तक

-04 फीसदी न्यू मार्केट से सीएम हाउस तक

-19 फीसदी न्यू मार्केट से कमला पार्क

-11 फीसदी डिपो चौराहा से कमला पार्क

-11 फीसदी कमला पार्क से राजभवन तक

-21 फीसदी कमला पार्क से न्यू मार्केट

-11 फीसदी कमला पार्क से डिपो चौराहा

अंडरपास से ऐसे निकालेंगे वाहनों को

--भोपालके पॉलिटेक्निक चौराहे पर कमला पार्क से बाणगंगा, रोशनपुरा न्यू मार्केट की ओर वाले रास्ते को निर्बाध करेंगे।

-- मौजूदा चौराहे के नीचे चार लेन का अंडरपास बनेगा। ये करीब 80 मीटर लंबाई का होगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति को दूर करने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक समेत आसपास के पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक की राह आसान की जाएगी।

-संजीव सिंह, संभागायुक्त

mp news

Published on:

27 Aug 2025 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के सबसे बिजी रोड पर बनेगा अंडरपास, वीआईपी मूवमेंट में भी नहीं रुकेगा ट्रैफिक

