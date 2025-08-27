जनता चुनेगी ‘अपना अध्यक्ष’, शिव ‘राज’ में बदली थी, अब नगरीय निकाय चुनाव में ‘मोहन’ की नई व्यवस्था

MP Politics: नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों में भी अब नगर निगम के महापौर की तरह जनता सीधे अध्यक्ष चुन सकेगी। अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। तब तक मौजूदा अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्तावों के जरिए भी नहीं हटाया जा सकेगा। अगली कैबिनेट में इसका अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर साढ़े चार साल किया जा सकता है।