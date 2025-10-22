Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

जहरीली गैस का चैंबर बना जबलपुर, भोपाल में भी AQI Level 340 पार

MP news: मध्य प्रदेश समेत देश के कई शहरों में ज्यादा खतरनाक स्तर पहुंची AQI लेवल इंडेक्स,जानें एमपी के 4 प्रमुख शहरों और आपके शहरों का हाल... दिवाली पर इस साल कितना बढ़ा वायु प्रदूषण...

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

AQI in cities of Madhyapradesh

AQI in cities of Madhyapradesh: राजधानी भोपाल का हाल, सबसे प्रदूषित जबलपुर।

MP news: प्रदेश में दिवाली पर आतिशबाजी और बदलते मौसम के असर से कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गई। रहवासी, औद्योगिक क्षेत्रों की हवा में भी 'जहर' घुल गया। प्रदेश सहित देश के कई शहर 'गैस चैंबर' बन गए। 20 अक्टूबर शाम 6 से 21 की शाम 6 बजे तक का औसत देखें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा जबलपुर में गुप्तेश्वर के पास रही। 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 376 रहा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर आदि शहरों में भी एक्यूआइ 300 के ऊपर रहा। एक्यूआइ 200 से ऊपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।

हवा को प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व पीएम-2.5 या अति महीन कण पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रदूषण का असर 24 घंटे और रहेगा। ऐसे में श्वांस रोगियों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लाइव मॉनिटरिंग में यह आंकड़े सामने आए हैं। दिवाली से पहले शहरों का एक्यूआइ 100-150 के करीब था, वह दीपावली की रात 300 के ऊपर पहुंच गया। पटाखों के धुएं से हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया। भोपाल में बीते साल इसी अवधि में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम था। इस साल और बढ़ गया। बीते साल औद्योगिक शहर पीथमपुर, मंडीदीप में प्रदूषण का स्तर कम था। इस बार एक्यूआइ मंडीदीप में 247, पीथमपुर सेक्टर 2 में 332 दर्ज किया गया।

ठंड बढ़ने से ऊपर नहीं जा पाए बारीक कण

शहरों में छाई धुंध विशेषज्ञों के अनुसार रात का तापमान कम होने लगा है। जब ठंड बढ़ती है तो हानिकारक छोटे कण ऊपर नहीं उठ पाते। नीचे ही स्मॉग की परत बना लेते हैं। यही वजह है कि दिवाली की रात कई शहरों में धुंध की परत छाई रही। गर्मी में गर्म हवाओं के साथ यह कण ऊपर चले जाते हैं। रहवासी इलाकों में नुकसान नहीं करते। सर्दी के मौसम में यह कण ज्यादा देर तक हमारे आसपास ही रुकने के कारण फेफड़ों में एलर्जी पैदा करते हैं।

छोटे शहरों का हाल

देश के छोटे शहरों में हवा साफ रही। एमपी के बैतूल में 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 156, कटनी में 167, खरगोन में 170 और मैहर में 195 रहा। नीमच में सबसे कम 5 रहा।

उज्जैन और रीवा में नहीं की गई मॉनिटरिंग

दीपावली की रात मध्यप्रदेश के उज्जैन, रीवा, पन्ना, सतना में मॉनिटरिंग ही नहीं हो पाई। अन्य शहरों के कुछ स्थानों पर लाइव मॉनिटरिंग का डेटा नहीं मिल पाया। एमपीपीसीबी ने इसे जारी नहीं किया। अधिकारियों के अनुसार संभवत: मशीनों में गड़बड़ी के कारण यह स्थिति बनी।

आंखों में जलन, गले में खराश

नई दिल्ली@पत्रिका. उधर दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भी हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' व 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। औसत एक्यूआइ 531 तक पहुंच गया। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप-2 के नियम पहले से लागू हैं। इसके बावजूद हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई।

ऐसे रहे हालात

हरियाणा: सोमवार रात 12 तक 15 जिलों में एक्यूआइ 500 तक पहुंच गया था।

मुंबई: कई इलाकों में दिवाली के दिन एक्यूआइ 375 तक पहुंच गया। मंगलवार सुबह कुछ राहत मिली।

राजस्थान में मंगलवार सुबह 8 बजे तक एक्यूआइ 243 रहा। भिवाड़ी में राज्य में सबसे ज्यादा एक्यूआइ 318 रिकॉर्ड किया गया।

लखनऊ में 222 और कानपुर में 203 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

कई राज्यों में हवा हुई खराब

उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई।

दिल्ली-एनसीआर के साथ लखनऊ, पटना, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ में धुंध की मोटी परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई शहरों में एक्यूआइ 400 से पार गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।

ये भी पढ़ें

यूपी से एमपी लाई जा रही थी नशीली कफ सिरप की पेटियां, पूछताछ में तस्करों का बड़ा खुलासा
रीवा
Cough syrup smuggling smugglers arrested big revealed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 09:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जहरीली गैस का चैंबर बना जबलपुर, भोपाल में भी AQI Level 340 पार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन, CM मोहन, हेमंत खंडेलवाल समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई

Amit Shah Birthday
भोपाल

लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट, 250 रुपए नहीं खाते में आएंगे 1500 रुपए!

MP News Ladli behna yojana
भोपाल

IMD Alert : अरब सागर में बना चक्रवात, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी

IMD Alert
भोपाल

एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, इस मंडी में सबसे महंगा बिकेगा सोयाबीन और गेहूं, मिलेंगे जबर्दस्त दाम

Farmers will get excellent prices for soybean and wheat in the Karond market
भोपाल

किसानों को राहत राशि पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, सोयाबीन का दोबारा होगा सर्वे

Shivraj Singh announces re-survey of soybean for relief funds
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.