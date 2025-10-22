जहरीली गैस का चैंबर बना जबलपुर, भोपाल में भी AQI Level 340 पार

हवा को प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व पीएम-2.5 या अति महीन कण पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रदूषण का असर 24 घंटे और रहेगा। ऐसे में श्वांस रोगियों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लाइव मॉनिटरिंग में यह आंकड़े सामने आए हैं। दिवाली से पहले शहरों का एक्यूआइ 100-150 के करीब था, वह दीपावली की रात 300 के ऊपर पहुंच गया। पटाखों के धुएं से हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया। भोपाल में बीते साल इसी अवधि में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम था। इस साल और बढ़ गया। बीते साल औद्योगिक शहर पीथमपुर, मंडीदीप में प्रदूषण का स्तर कम था। इस बार एक्यूआइ मंडीदीप में 247, पीथमपुर सेक्टर 2 में 332 दर्ज किया गया।