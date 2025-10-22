यूपी से एमपी लाई जा रही थी नशीली कफ सिरप की पेटियां, पूछताछ में तस्करों का बड़ा खुलासा

Cough syrup smugglers arrested: प्रयागराज से आ रही एक खेप को हाइवे में पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है जिसमें तस्कर दो फोरव्हीलर वाहनों में नशाीली सिरप की खेप रीवा और सीधी पहुंचाने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी ने स्टाफ के साथ तस्करों को पकडऩे के लिए बुढिय़ा टिकैता के पास घेराबंदी की थी। जैसे ही तस्कर नशीली सिरप लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उनके वाहन को रोक लिया। पुलिस ने एक वाहन को कब्जे में लिया तो उसमें 8 पेटी नशीली सिरप बरामद हुई।