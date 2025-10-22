Patrika LogoSwitch to English

रीवा

यूपी से एमपी लाई जा रही थी नशीली कफ सिरप की पेटियां, पूछताछ में तस्करों का बड़ा खुलासा

Cough syrup smugglers arrested: यूपी के प्रयागराज से दो कारों में लोड की थी नशीली कफ सिरप, सीधी और रीवा में करने वाले थए डिलेवरी, गिरफ्तार

2 min read

रीवा

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

Cough syrup smuggling smugglers arrested big revealed

Cough syrup smuggling smugglers arrested big revealed: एमपी पुलिस के साथ जाते तस्कर, इनसेट- बरामद की गईं कफ सिरप की शीशियां। (फोटो: पत्रिका)

Cough syrup smugglers arrested: प्रयागराज से आ रही एक खेप को हाइवे में पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है जिसमें तस्कर दो फोरव्हीलर वाहनों में नशाीली सिरप की खेप रीवा और सीधी पहुंचाने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी ने स्टाफ के साथ तस्करों को पकडऩे के लिए बुढिय़ा टिकैता के पास घेराबंदी की थी। जैसे ही तस्कर नशीली सिरप लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उनके वाहन को रोक लिया। पुलिस ने एक वाहन को कब्जे में लिया तो उसमें 8 पेटी नशीली सिरप बरामद हुई।

वहीं कुछ देर बाद उसके दूसरे साथी के वाहन को भी पुलिस ने रोक लिया जिसमें चार पेटी नशीली सिरप रखी हुई थी। दो आरोपियों के कब्जे से 2314 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत 4.51 लाख रुपए बताई जा रही है।

तस्करों ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

आरोपियों की पहचान राहुल सिंह पिता राजकुमार सिंह (29) निवासी पावा चुरहट, उत्कर्ष द्विवेदी पिता पन्नालाल (29) निवासी रकेला थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। उक्त आरोपियों ने प्रयागराज से नशीली सिरप (Cough syrup smugglers arrested) लोड की थी जिसकी वे रीवा और सीधी में डिलेवरी देने वाले थे। आरोपियों ने पूछताछ में सप्लायर से जुड़ी अहम जानकारियां दी है।

आरोपी आदतन अपराधी

रायपुर कर्चुलियान द्वारा पकड़ा गया आरोपी राहुल सिंह आदतन अपराधी है जिस पर हत्या, एनडीपीएस एक्ट व लूट के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी की मऊगंज व सीधी की सिटी कोतवाली थाने की पुलिस तलाश कर रही थी जिसकी खेप पुलिस ने पकड़ी थी। हनुमना पुलिस को भी आरोपी काफी समय से चकमा दे रहा था। आरोपियों को नशीली सिरप दिलवाने वाला दलाल अर्पित गुप्ता निवासी सीधी को भी पुलिस ने नामजद कर लिया है। उसके पकड़े जाने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक का नाम सामने आयेगा।

