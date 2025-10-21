Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर की हवाओं में घुला जहर, AQI Level खतरनाक स्तर पर, जानें आपके शहर का हाल

MP News: दीपावली पर एमपी के शहरों में बढ़ा वायु प्रदूषण, जानें आपके शहर का Real Time Air Pollution Index

2 min read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 21, 2025

AQI level

MP News: दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई है। पूरे मध्य प्रदेश में भले ही हवा की गुणवत्ता मध्यम दर्ज की जा रही है। लेकिन भोपाल समेत कई शहरों की स्थिति गंभीर स्तर पर आ गई। खास तौर पर इंदौर में AQI लेवल 204 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और उज्जैन और ग्वालियर में भी AQI लेवल Poor की श्रेणी में रहा।

पटाखों के साथ ही वाहनों और वातावरण में घुली हल्की ठंड के बीच हवा में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। ऐसे में इन शहरों के लोगों को मास्क पहनने, घर से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बता दें कि हर साल दीपावली के बादमध्य प्रदेशके कई शहरों में AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जो लोगों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

मौसम बढ़ाएगा AQI Level

मौसम की स्थिति वायु प्रदूषण को भी प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आज धूप और हल्की हवा का अनुमान है। जिससे प्रदूषण बना रह सकता है। खास तौर पर रात के वातावरण में तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट और हवा की गति कम होने से प्रदुषण फैलाने वाले तत्व वायुमंडल में स्थिर रह सकते हैं। इसके कारण AQI लेवल और बढ़ सकता है।

एमपी के 5 बड़े शहर, जहां बढ़ गया AQI

--1-- भोपाल--186--
--2-- इंदौर-- 204--
--3-- ग्वालियर- 188--
-- 4-- उज्जैन --117--
-- 5-- जबलपुर-- 186--

MP PCB की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें कहां कितना पॉल्यूशन, कहां सांस लेना सबसे खतरनाक, मास्क पहनकर ही निकलें बाहर… यहां करें क्लिक

रंगों से पहचानें AQI लेवल का स्तर

-50 या इससे कम होना चाहिए AQI लेवल

-इसे हरे रंग से दर्शाया जाता है, जब AQI लेवल 100 से ऊपर जाता है, तो हवा की ये गुणवत्ता सबसे पहले संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है और सभी के लिए सेहत के लिए खतरनाक हो जाती है।

-इसे पीले, ऑरेंज और रेड के साथ ही पर्पल और मेहरून रंग से दर्शाया जाता है।

यहां जानें AQI के विभिन्न LEVEL

0-50-- अच्छा (Good)- हरा रंग

51-100-- मध्यम (Moderate)- पीला

101-150-- संवेदनशील समूहों के लिए हानिकारक (Unhealtht for Sensitive Groups)- ऑरेंज

151-200-- हानिकारक (Unhealthy)- रेड

201-300: बहुत खराब (Very Unhealthy)- पर्पल

301-500: गंभीर (Hazardous)- मेहरून

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

--हृदय एवं श्वास रोग एक्सपर्ट डॉ. विनोद कोठारी का कहना है कि AQI लेवल खतरनाक स्तर पर हो जाए तो घर से निकलने से बचना चाहिए, बहुत जरूरी हो, तभी घर से निकलें खासतौर पर सुबह-सुबह और शाम के बाद घर से निकलने से बचें।

--अगर बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें।

--घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि पॉल्यूशन घर में न आए।

--यदि सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है, खांसी आ रही है या फिर आंखों में जलन आदि की समस्या ज्यादा परेशान कर रही है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें।

ये भी पढ़ें

महाकालेश्वर देश का पहला मंदिर जहां ‘श्रीअन्न’ प्रसाद की नई व्यवस्था, बनी रहेगी भक्तों की सेहत
उज्जैन
Mahakaleshwar Temple Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर की हवाओं में घुला जहर, AQI Level खतरनाक स्तर पर, जानें आपके शहर का हाल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में यहां बरसेंगे ‘आग के गोले’, सैकड़ों लोगों के बीच हुई ‘जंग’ की तैयारी

hingot war
इंदौर

दिखावे की सख्ती: ‘खास’ हो तो सस्पेंड का डर नहीं, …जल्द हो जाएगी बहाली

indore news
इंदौर

Report card: उद्योगों की उड़ान, एक साल में आया 24000 करोड़ का निवेश

patrika news
इंदौर

Ind vs Eng highlights: भारतीय टीम हारी, लेकिन इंदौर के जज्बे ने जीत लिया दिल

मोबाइल के फ्लश लाइट जलाई, सिंधिया भी पहुंचे
इंदौर

महिला ने कमरे में खुद को बंद कर वीडियो बनाया, बोली- पति, सास और देवर बाहर मुझे मारने बाहर बैठे हैं..

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.