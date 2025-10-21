इंदौर की हवाओं में घुला जहर, AQI Level खतरनाक स्तर पर, जानें आपके शहर का हाल

MP News: दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई है। पूरे मध्य प्रदेश में भले ही हवा की गुणवत्ता मध्यम दर्ज की जा रही है। लेकिन भोपाल समेत कई शहरों की स्थिति गंभीर स्तर पर आ गई। खास तौर पर इंदौर में AQI लेवल 204 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और उज्जैन और ग्वालियर में भी AQI लेवल Poor की श्रेणी में रहा।