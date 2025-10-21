इंदौर की हवाओं में घुला जहर, AQI Level खतरनाक स्तर पर, जानें आपके शहर का हाल

MP News: दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई है। पूरे मध्य प्रदेश में भले ही हवा की गुणवत्ता मध्यम दर्ज की जा रही है। लेकिन भोपाल समेत कई शहरों की स्थिति गंभीर स्तर पर आ गई। खास तौर पर इंदौर में AQI लेवल 204 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और उज्जैन और ग्वालियर में भी AQI लेवल Poor की श्रेणी में रहा।
पटाखों के साथ ही वाहनों और वातावरण में घुली हल्की ठंड के बीच हवा में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। ऐसे में इन शहरों के लोगों को मास्क पहनने, घर से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बता दें कि हर साल दीपावली के बादमध्य प्रदेशके कई शहरों में AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जो लोगों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
मौसम की स्थिति वायु प्रदूषण को भी प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आज धूप और हल्की हवा का अनुमान है। जिससे प्रदूषण बना रह सकता है। खास तौर पर रात के वातावरण में तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट और हवा की गति कम होने से प्रदुषण फैलाने वाले तत्व वायुमंडल में स्थिर रह सकते हैं। इसके कारण AQI लेवल और बढ़ सकता है।
--1-- भोपाल--186--
--2-- इंदौर-- 204--
--3-- ग्वालियर- 188--
-- 4-- उज्जैन --117--
-- 5-- जबलपुर-- 186--
-50 या इससे कम होना चाहिए AQI लेवल
-इसे हरे रंग से दर्शाया जाता है, जब AQI लेवल 100 से ऊपर जाता है, तो हवा की ये गुणवत्ता सबसे पहले संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है और सभी के लिए सेहत के लिए खतरनाक हो जाती है।
-इसे पीले, ऑरेंज और रेड के साथ ही पर्पल और मेहरून रंग से दर्शाया जाता है।
0-50-- अच्छा (Good)- हरा रंग
51-100-- मध्यम (Moderate)- पीला
101-150-- संवेदनशील समूहों के लिए हानिकारक (Unhealtht for Sensitive Groups)- ऑरेंज
151-200-- हानिकारक (Unhealthy)- रेड
201-300: बहुत खराब (Very Unhealthy)- पर्पल
301-500: गंभीर (Hazardous)- मेहरून
--हृदय एवं श्वास रोग एक्सपर्ट डॉ. विनोद कोठारी का कहना है कि AQI लेवल खतरनाक स्तर पर हो जाए तो घर से निकलने से बचना चाहिए, बहुत जरूरी हो, तभी घर से निकलें खासतौर पर सुबह-सुबह और शाम के बाद घर से निकलने से बचें।
--अगर बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें।
--घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि पॉल्यूशन घर में न आए।
--यदि सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है, खांसी आ रही है या फिर आंखों में जलन आदि की समस्या ज्यादा परेशान कर रही है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें।
