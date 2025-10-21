महाकालेश्वर देश का पहला मंदिर जहां ‘श्रीअन्न’ प्रसाद की नई व्यवस्था, बनी रहेगी भक्तों की सेहत

Mahakaleshwar Mandir Ujjain: उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दीपवली कुछ खास रही। इस दिन यहां महाकाल को बेसन के लड्डुओं के साथ ही पोषण से भरपूर रागी के लड्डू का भोग भी लगाया गया। भक्तों की सेहत का ख्याल रखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने महाप्रसाद की ये नई व्यवस्था शुरू की है। इन लड्डुओं की खासियत ये भी रहेगी कि स्वास्थ्यवर्धक ये प्रसाद मंदिर (Mahakaleshwar Mandir Ujjain) परिसर में ही मिलना शुरू हो गया है। वहीं समिती की ओर से ये लड्डू नो प्रोफिट नो लॉस पर बेचे जाएंगे। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर बन गया है, जहां श्रीअन्न रागी का प्रसाद भक्तों को मिल सकेगा।