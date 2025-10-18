सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सम्मेलन में उपस्थित एमपी को किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने ऐलान किया आज किसान आभार सम्मेलन के मंच से मैं घोषणा करता हूं कि किसानों को अब सोलर पंप खरीदने के लिए 10% राशि ही देनी पड़ेगी, 90% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। बता दें कि अब तक ये सोलर पंप लेने के लिए किसान को 44% राशि देनी होती थी। सीएम ने जैसे ही ये घोषणा की वहां उपस्थित 2500 से ज्यादा किसानों ने सीएम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए, भाजपा सरकार की प्रशंसा में लगाए गए जयकारों की स्थिति ये थी कि सीएम को संबोधन के बीच बोलते-बोलते ही चुप होना पड़ा।