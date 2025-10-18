Patrika LogoSwitch to English

सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, बोले किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Cm mohan Yadav in Kisan Abhar Sammelan cm house bhopal

Cm mohan Yadav in Kisan Abhar Sammelan cm house bhopal

CM Mohan Yadav: 'मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेशभर में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएंगी। अब किसानों की सारी की सारी फसल सरकार खरीदेगी।' सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा सीएम हाउस में शनिवार को आयोजित किसान आभार सम्मेलन में की। अपने भाषण में सीएम ने किसान हित के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी गिनाया।

सीएम बोले- सरकार नहीं होने देगी किसान को नुकसान

सीएम ने कहा कि कभी टमाटर, कभी प्याज ज्यादा हो जाते हैं और ये सड़कर खराब हो जाते हैं। फसल के दाम गिर जाते हैं, तो किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। सीएम ने कहा कि यदि अन्न का एक दाना भी पैर में आ जाए तो रातभर नींद नहीं आती कि कैसे अन्न का अपमान हो गया। लेकिन अब हम किसान की फसल को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी सरकार प्रदेश में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। किसान किसी भी जिले, शहर, गांव का हो उसकी हर फसल सरकार खरीदेगी। किसी किसान को नुकसान नहीं होगा।

10% राशि पर मिलेगा सोलर पंप

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सम्मेलन में उपस्थित एमपी को किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने ऐलान किया आज किसान आभार सम्मेलन के मंच से मैं घोषणा करता हूं कि किसानों को अब सोलर पंप खरीदने के लिए 10% राशि ही देनी पड़ेगी, 90% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। बता दें कि अब तक ये सोलर पंप लेने के लिए किसान को 44% राशि देनी होती थी। सीएम ने जैसे ही ये घोषणा की वहां उपस्थित 2500 से ज्यादा किसानों ने सीएम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए, भाजपा सरकार की प्रशंसा में लगाए गए जयकारों की स्थिति ये थी कि सीएम को संबोधन के बीच बोलते-बोलते ही चुप होना पड़ा।

हमारी सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा है

आज से पांच दिन की दिवाली है, लेकिन हमारी (किसानों की) सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा पर है। सभी किसानों को गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएंगे। बोले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तभी किसान का बेटा भी आगे बढ़ेगा।

सीएम ने सुनाई कृष्ण-सुदामा की कहानी

भगवान कृष्ण ने सिखाया है मित्र को कभी न भूलें, सुनाई कृष्ण सुदामा की कहानी, बोले आंसुओं से पैर धुलाए, सीने से लगा लिया, दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे मदद की। ये समाज के लिए सबक है, कि अपने मजबूर मित्र को कभी हाथ न फैलाने दें, पीठ पीछे मदद कर दें।

भावांतर योजना का लाभ लेने की अपील

सीएम मोहन यादव ने किसानों को एमएसपी में कम दामों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एमपी में भावांतर योजना शुरु की गई है। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। किसान आभार सम्मेलन में भावांतर योजना का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादल ने कहा कि भावांतर योजना से जुड़ी सारी बात आपको बता दी गई है। आराम से फसल बेचें। 2 लाख पंजीयन हुआ, 6 लाख आया, अबकी बार 9 लाख आया।

सीएम ने अपील की कि जो भी किसान भावांतर योजना के तहत फसल लेकर आता है, वह उसे साफ करके लाए। जिनका पंजीयन हुआ है सरकार उन किसानों को फसल बिक्री में निश्चित भाव से कम पर बिकी राशि के बीच के अंतर की राशि सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसका लाभ जरूर लें। बता दें कि भावांतर योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो जनवरी तक चलेगी।

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

18 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / News Bulletin / सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

RAS Result: कामिनी का लगातार तीसरी बार RAS में चयन, छोटे भाई का भी प्रथम प्रयास में ही सलेक्शन; TSP में आई प्रथम रैंक

ras result
सिरोही

MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, ‘किसान का हित ही भाजपा का धर्म’- CM

CM Mohan yadav in Kisan abhar Sammelan cm house
भोपाल

दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय वो भी सिर्फ ‘ग्रीन पटाखे’, आदेश जारी

Gwalior Administration Order
ग्वालियर

नए साल में ’12 किमी और दौड़ेगी मेट्रो’, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

इंदौर

खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हार से सबक लेकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करें : कलेक्टर

शहडोल पहले, सागर दूसरे व जनजातीय कार्य विभाग की टीम तीसरे स्थान पर रही, 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन
उमरिया
