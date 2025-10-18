सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

Cm mohan Yadav in Kisan Abhar Sammelan cm house bhopal
CM Mohan Yadav: 'मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेशभर में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएंगी। अब किसानों की सारी की सारी फसल सरकार खरीदेगी।' सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा सीएम हाउस में शनिवार को आयोजित किसान आभार सम्मेलन में की। अपने भाषण में सीएम ने किसान हित के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी गिनाया।
सीएम ने कहा कि कभी टमाटर, कभी प्याज ज्यादा हो जाते हैं और ये सड़कर खराब हो जाते हैं। फसल के दाम गिर जाते हैं, तो किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। सीएम ने कहा कि यदि अन्न का एक दाना भी पैर में आ जाए तो रातभर नींद नहीं आती कि कैसे अन्न का अपमान हो गया। लेकिन अब हम किसान की फसल को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी सरकार प्रदेश में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। किसान किसी भी जिले, शहर, गांव का हो उसकी हर फसल सरकार खरीदेगी। किसी किसान को नुकसान नहीं होगा।
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सम्मेलन में उपस्थित एमपी को किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने ऐलान किया आज किसान आभार सम्मेलन के मंच से मैं घोषणा करता हूं कि किसानों को अब सोलर पंप खरीदने के लिए 10% राशि ही देनी पड़ेगी, 90% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। बता दें कि अब तक ये सोलर पंप लेने के लिए किसान को 44% राशि देनी होती थी। सीएम ने जैसे ही ये घोषणा की वहां उपस्थित 2500 से ज्यादा किसानों ने सीएम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए, भाजपा सरकार की प्रशंसा में लगाए गए जयकारों की स्थिति ये थी कि सीएम को संबोधन के बीच बोलते-बोलते ही चुप होना पड़ा।
आज से पांच दिन की दिवाली है, लेकिन हमारी (किसानों की) सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा पर है। सभी किसानों को गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएंगे। बोले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तभी किसान का बेटा भी आगे बढ़ेगा।
भगवान कृष्ण ने सिखाया है मित्र को कभी न भूलें, सुनाई कृष्ण सुदामा की कहानी, बोले आंसुओं से पैर धुलाए, सीने से लगा लिया, दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे मदद की। ये समाज के लिए सबक है, कि अपने मजबूर मित्र को कभी हाथ न फैलाने दें, पीठ पीछे मदद कर दें।
सीएम मोहन यादव ने किसानों को एमएसपी में कम दामों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एमपी में भावांतर योजना शुरु की गई है। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। किसान आभार सम्मेलन में भावांतर योजना का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादल ने कहा कि भावांतर योजना से जुड़ी सारी बात आपको बता दी गई है। आराम से फसल बेचें। 2 लाख पंजीयन हुआ, 6 लाख आया, अबकी बार 9 लाख आया।
सीएम ने अपील की कि जो भी किसान भावांतर योजना के तहत फसल लेकर आता है, वह उसे साफ करके लाए। जिनका पंजीयन हुआ है सरकार उन किसानों को फसल बिक्री में निश्चित भाव से कम पर बिकी राशि के बीच के अंतर की राशि सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसका लाभ जरूर लें। बता दें कि भावांतर योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो जनवरी तक चलेगी।
