कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश मामले में भाजपा सख्त, मर्यादा लांघने वालों पर एक्शन की तैयारी

MP News: केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश संगठन द्वारा भाजपा के सांसद- विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के बावजूद भाजपा के विधायक सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा लांघते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह का कलेक्टर (Bhind Collector) से तू-तू, मैं-मैं और मुक्का मारने के लिए हाथ उठाने के मामले को संगठन ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक अब जल्द संगठन की ओर से कुशवाह को तलब किया जा सकता है।