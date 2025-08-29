कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश मामले में भाजपा सख्त, मर्यादा लांघने वालों पर एक्शन की तैयारी

MP News: केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश संगठन द्वारा भाजपा के सांसद- विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के बावजूद भाजपा के विधायक सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा लांघते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह का कलेक्टर (Bhind Collector) से तू-तू, मैं-मैं और मुक्का मारने के लिए हाथ उठाने के मामले को संगठन ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक अब जल्द संगठन की ओर से कुशवाह को तलब किया जा सकता है।
भाजपा सांसद और विधायकों को बीते एक साल में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दो बार अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा चुका है। एक बार स्वयं पीएम मोदी जमीन से जुड़कर काम करने की नसीहत दे चुके हैं। उसके बाद पचमढ़ी में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में अनुशासित रहना सिखाया गया। लेकिन अब भी पार्टी लाइन क्रॉस कर रहे हैं।
डिंडोरी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे भी हाल ही में डिंडोरी की महिला कलेक्टर (dindori Collector) पर सार्वजनिक टिप्पणी कर चुके हैं। जनसुनवाई में धुर्वें ने कहा था कि कलेक्टर जनता का सेवक होता है, उन्हें काम करने के लिए यहां भेजा गया है। न कि मुर्गा और बकरा खाने के लिए जिले में भेजा गया है।
भाजपा संगठन सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा लांघने वाले नेताओं और उनके पुत्रों के खिलाफ पहले ही कसावट कर चुका है। भाजपाप्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछले माह नेता पुत्रों की गुंडागर्दी और रसूख को लेकर विधायक गोलू शु0ला और प्रदीप अग्रवाल को तलब कर पुत्रों को दो टूक नसीहत दी थी। इसके अलावा महिला पुलिस अधिकारी से अभद्रता करने वाले सेमरिया से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को भी अनुशासन में रहने की नसीहत दी थी।
संगठन अनुशासनात्मक मामलों को लेकर गंभीर है। पहले भी ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया गया है। और आगे भी लिया जाएगा।
-हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा।