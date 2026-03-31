भोपाल में बढ़ता गैंगस्टर नेटवर्क, जेल से छूटते ही फिर अपराध

सुमित यादव

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में झोला छाप अपराधियों का नेटवर्क लगातार मजबूत और बेखौफ होता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद चारों जोन में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस फेल साबित हो रही है। इलाकों में रहने वाले झोला छाप गुंडे बिना पुलिस के डर से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन बदमाशों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो राजधानी में 688 गुंडा और 47 हिस्ट्रीशीटर दर्ज हैं, जबकि 1000 से अधिक निगरानी बदमाश हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा सक्रिय गैंग हैं।