mp news: 23 लाख की जमीन ठगी, कलेक्ट्रेट कर्मचारी समेत 3 पर केस दर्ज

मामले का खुलासा तब हुआ जब लंबे समय तक आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। रजिस्ट्री न होने पर पीड़ितों ने जांच की तो पचा चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया, वह आरोपियों की है ही नहीं। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। फिर 18 नवंबर 2025 को आरोपी अनस उर रहमान ने साथियों के साथ मिलकर जमीन पर लगा बोर्ड उखाड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली-गलौज कर दोबारा वहां न आने की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद पीड़ितों ने 11 दिसंबर 2025 को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपा गया। बाद में कोर्ट में आवेदन देने पर 10 मार्च को न्यायालय ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश के बाद पुलिस ने प्रियंका सेन, देवेन्द्र सेन और अनस उर रहमान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।