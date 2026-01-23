MP में पेड़ों को बचाने कर्मचारियों का ‘चिपको आंदोलन’, बड़े स्तर पर यहां कटेंगे पेड़

MP News: भोपाल शहर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों को काटने की तैयारी हो रही है। हाईकोर्ट और एनजीटी ने अयोध्या बायपास सहित अन्य प्रोजेक्ट में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है वहीं अरेरा हिल्स में अब नापतौल विभाग ने परिसर के 150 से ज्यादा और मेट्रो कंपनी ने पुल बोगदा के पास 180 के लगभग पेड़ काटने का एक्शन प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। यहां अलग-अलग प्रजातियों के 35 से 50 साल पुराने पेड़ लगे हुए है। अरेरा हिल्स परिसर में पेड़ काटने के विरोध में अब विभाग के ही कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमी उतर गए है।