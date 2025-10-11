एमपी के स्कूलों में 3.30 करोड़ का बड़ा घोटाला, पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

MP News: राजधानी भोपाल और इंदौर में चल रहे श्रमोदय स्कूलों में 3.30 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। यह भुगतान एक ऐसी फर्म व उसके मालिकों को किया, जिन्होंने इन दोनों स्कूलों में बच्चों को खाना ही नहीं परोसा। जब इन स्कूलों में खाना परोसने वाली वास्तविक कंपनी के खाते में भुगतान नहीं हुआ, तब कंपनी के डायरेक्टर व अन्य ने पड़ताल की तो पता चला कि भुगतान तो उनकी कंपनी के नाम से मिलती-जुलती किसी दूसरी फर्म के खाते में कर दिया गया है। प्राथमिक तौर पर दोनों स्कूलों के प्राचार्य और डीपीआइ के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के भुगतान फर्जी तरीके से करने की बात सामने आई है। अब अधिकारी फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने से बच रहे हैं।