ब्लैकमेल कर रही महिला! बीजेपी नेता ने PM-CM से मांगा न्याय, बोला-वरना करेगा आत्महत्या

MP News: एमपी बीजेपी के एक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। यही नहीं उसने कहा है कि यदि उसे मदद नहीं मिली तो उसके पास आत्महत्या करने का ही आखिरी रास्ता बचा है, पढ़ें पूरा मामला
बीजेपी नेता ने पीएम मोदी और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से गुहार लगाई है कि एक महिला को उसने उधार पैसे दिए वो लौटा नहीं रही है। यही नहीं उसका कहना है कि अब वो उसे ब्लैकमेल कर रही है और झूठी शिकायत करने को कह रही है। बीजेपी नेता ने महिला से खुद को बचाने के लिए पीएम मोदी और सीएम मोहना यादव से न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर होना पड़ेगा।
दअरसल ग्वालियरके इस मामले में जनसुनवाई में एक महिला ने पुलिस अधिकारियों से बीजेपी नेता मुक्तेश जैन पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि मुक्तेश पिछले 4 साल से उसे पत्नी बनाने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। यहां तक कि उसे 2 बार गर्भपात भी कराना पड़ा है। लेकिन अब शादी से मुकर रहा है।
इस मामले में पुलिस की जांच शुरू होने से पहले मुक्तेश जैन ने परिवार और परिचित महिलाओं के साथ मिलकर अपनी बात पुलिस को बताई। मुक्तेश का कहना है वह बीजेपी जिला संगठन में व्यापारी प्रकोष्ठ का सहसंयोजक है, साथ ही पीढ़ियों से चला आ रहा साहूकारी का व्यापार भी करता है, जिसका उसके पास लाइसेंस भी है।
आरोप लगा रही महिला के पुश्तैनी मकान और जमीन का सौदा भी उसने किया था। महिला को एग्रीमेंट कर एडवांस में 9 लाख रुपए दिए, इसी सौदे का हवाला देकर महिला अब तक 85 लाख 88 हजार रुपए ले चुकी है। जब मकान और जमीन की रजिस्ट्री के लिए कहा तो वह भी नहीं की, रुपया वापस मांगने पर वह भी नहीं लौटाए। उल्टे उसे ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए मांग रही थी। पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। जब उसे रुपए नहीं दिए तो, महिला ने SP ऑफिस में झूठे आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत की है। महिला अपने पति से हुए बच्चे को भी मेरा बता रही है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने DNA जांच की मांग भी की है।
मुक्तेश ने पुलिस को बताया कि महिला पर उसने धोखाधड़ी की FIR साल 2022 में थाटीपुर थाने में कराई थी। महिला आदतन अपराधी और धोखाधड़ी के कई मामले अभी जांच में है। अब मुक्तेश जैन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि हाल ही में नंदिनी परिहार के पति अरविंद ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर गोली मारकर हत्या कर ली थी। वे बीजेपी कार्यकर्ता है ऐसे में वह किसी की हत्या तो नहीं कर सकता लेकिन, यदि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या के लिए वह मजबूर होगा।