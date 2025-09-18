ब्लैकमेल कर रही महिला! बीजेपी नेता ने PM-CM से मांगा न्याय, बोला-वरना करेगा आत्महत्या

आरोप लगा रही महिला के पुश्तैनी मकान और जमीन का सौदा भी उसने किया था। महिला को एग्रीमेंट कर एडवांस में 9 लाख रुपए दिए, इसी सौदे का हवाला देकर महिला अब तक 85 लाख 88 हजार रुपए ले चुकी है। जब मकान और जमीन की रजिस्ट्री के लिए कहा तो वह भी नहीं की, रुपया वापस मांगने पर वह भी नहीं लौटाए। उल्टे उसे ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए मांग रही थी। पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। जब उसे रुपए नहीं दिए तो, महिला ने SP ऑफिस में झूठे आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत की है। महिला अपने पति से हुए बच्चे को भी मेरा बता रही है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने DNA जांच की मांग भी की है।