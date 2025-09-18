ईको सेंसेटिव जोन में अवैध गतिविधियां, दिल्ली के IRS और पत्नी पर केस दर्ज

कई मामले भी गलत पन्ना टाइगर रिजर्व (panna tiger reserve) के डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद ने बताया, आरा मशीन ही नहीं, अतिक्रमण और अन्य अवांछित गतिविधियां भी पाई गईं। इन मामलों में भी अलग से वन अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, मामले में एक्टिविस्ट अजय दुबे ने छतरपुर कलेक्टर व सागर कमिश्नर को पत्र से अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग की है।