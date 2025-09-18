Patrika LogoSwitch to English

ईको सेंसेटिव जोन में अवैध गतिविधियां, दिल्ली के IRS और पत्नी पर केस दर्ज

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का मामला, दिल्ली में तैनात आयकर आयुक्त और पत्नी के खिलाफ वन विभाग ने किया मामला दर्ज

पन्ना

Sanjana Kumar

Sep 18, 2025

Panna tiger Reserve
Panna tiger Reserve(फोटो सोशल मीडिया)

MP News: पन्ना टाइगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन चंद्रनगर रेंज में अवैध गतिविधियों के संचालन के आरोप में दिल्ली में तैनात आयकर आयुक्त (IRS) श्रीनिवास और उनकी पत्नी के खिलाफ वन विभाग ने मामला दर्ज किया है। आरोप है, दंपती ने चंद्रनगर रेंज के कंपार्टमेंट- 666 और 668 (खसरा नंबर 1841) में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया।

फील्ड डायरेक्टर ने दिए जांच के आदेश

इसकी शिकायत पर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने जांच के आदेश दिए। जांच में स्थल पर बने होम स्टे से आरा मशीन भी जब्त की। इसके बाद दंपती पर वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

वन अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है

कई मामले भी गलत पन्ना टाइगर रिजर्व (panna tiger reserve) के डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद ने बताया, आरा मशीन ही नहीं, अतिक्रमण और अन्य अवांछित गतिविधियां भी पाई गईं। इन मामलों में भी अलग से वन अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, मामले में एक्टिविस्ट अजय दुबे ने छतरपुर कलेक्टर व सागर कमिश्नर को पत्र से अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग की है।

