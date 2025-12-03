Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

MP News: संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि यह हर जगह चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार राजीव गांधी की बात को ही आगे बढ़ा रही है, तब भी राहुल गैंग विरोध कर रही है। इस पर सिंघार ने कहा- विरोध नहीं, बिल में जरूरी बदलाव पर बात रखी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Dec 03, 2025

mp bjp

mp bjp भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अगले चुनावों में जनता सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। विधानसभा में मंगलवार को यह संशोधन विधेयक पास हो गया। लेकिन इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा छाया रहा। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई सदस्यों का ही सुर रहा। विपक्ष ने कहा- सीधे चुनने की प्रक्रिया सिर्फ निकायों में ही क्यों? मंडियों और जिला, जनपद पंचायत से लेकर हर स्तर पर सुधार करें। एक और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का चुनाव तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। कई बार पर्ची भी चल जाती है। हर स्तर पर हॉर्स टेडिंग होती है, यह बंद हो। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि यह हर जगह चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार राजीव गांधी की बात को ही आगे बढ़ा रही है, तब भी राहुल गैंग विरोध कर रही है। इस पर सिंघार ने कहा- विरोध नहीं, बिल में जरूरी बदलाव पर बात रखी है।

सिंघार बोले- सरकार निकायों के अध्यक्ष जनता से बनाना चाहती है और सीएम पर्ची से चुना जाता है। मास्टर प्लान लाना नहीं चाहते। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इससे जनता को नहीं, राजनीतिक लाभ ज्यादा होगा। छोटे लोग, इस कानून से अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने को रुपए नहीं होंगे। यह टिकट बेचने का नया मॉडल होगा।

वीआइटी: मंत्री बोले-किसी भी छात्र का भविष्य नहीं होगा खराब

सीहोर स्थित वीआइटी कॉलेज के कुप्रबंधन के खिलाफ फूटे छात्रों के आक्रोश की गूंज भी विधानसभा में सुनाई दी। विपक्ष के लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कई आरोप लगाए। बोले-कॉलेज में दाखिले से पहले छात्रों से फॉर्म भराया जाता है। इसमें जब चाहे यूरिन या खून का सैंपल लेते हैं, यहां अनैतिक रूप से चल रही लैब में जांच होती है। सीएमएचओ जांच को गए तो ढाई घंटे गेट नहीं खोला। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फिर से जांच कराने का भरोसा दिया। मंत्री ने माना, कॉलेज में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। कॉलेज में प्रवेश करना आसान नहीं है। सीएमएचओ को रोकने पर कलेक्टर से केस दर्ज करने का आग्रह करेंगे।

केस क्यों दर्ज नहीं

विपक्ष के सदस्य विनेश जैन बोस ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग की। कहा, छात्रों पर हुए कैस से भविष्य खराब हो जाएगा। ये वापस लें। मंत्री ने कहा, किसी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे।

ये भी पढ़ें

हटाया जाना तय… टूटेंगे 282 मकान-दुकान, बनेगी फोरलेन सड़क
ग्वालियर
MP News bulldozer action houses shops will be demolishe

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

आज समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा सीएम मोहन यादव का दिन, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

cm mohan yadav
भोपाल

कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News cough syrup death case
भोपाल

मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News Rajasthan Police in MP (1)
भोपाल

MP Weather Alert: रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

MP Weather Alert cold waves havoc
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.