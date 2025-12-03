भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

MP News: मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अगले चुनावों में जनता सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। विधानसभा में मंगलवार को यह संशोधन विधेयक पास हो गया। लेकिन इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा छाया रहा। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई सदस्यों का ही सुर रहा। विपक्ष ने कहा- सीधे चुनने की प्रक्रिया सिर्फ निकायों में ही क्यों? मंडियों और जिला, जनपद पंचायत से लेकर हर स्तर पर सुधार करें। एक और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का चुनाव तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। कई बार पर्ची भी चल जाती है। हर स्तर पर हॉर्स टेडिंग होती है, यह बंद हो। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि यह हर जगह चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार राजीव गांधी की बात को ही आगे बढ़ा रही है, तब भी राहुल गैंग विरोध कर रही है। इस पर सिंघार ने कहा- विरोध नहीं, बिल में जरूरी बदलाव पर बात रखी है।