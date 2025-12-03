भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

mp bjp भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे (फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अगले चुनावों में जनता सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। विधानसभा में मंगलवार को यह संशोधन विधेयक पास हो गया। लेकिन इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा छाया रहा। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई सदस्यों का ही सुर रहा। विपक्ष ने कहा- सीधे चुनने की प्रक्रिया सिर्फ निकायों में ही क्यों? मंडियों और जिला, जनपद पंचायत से लेकर हर स्तर पर सुधार करें। एक और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का चुनाव तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। कई बार पर्ची भी चल जाती है। हर स्तर पर हॉर्स टेडिंग होती है, यह बंद हो। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि यह हर जगह चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार राजीव गांधी की बात को ही आगे बढ़ा रही है, तब भी राहुल गैंग विरोध कर रही है। इस पर सिंघार ने कहा- विरोध नहीं, बिल में जरूरी बदलाव पर बात रखी है।
सिंघार बोले- सरकार निकायों के अध्यक्ष जनता से बनाना चाहती है और सीएम पर्ची से चुना जाता है। मास्टर प्लान लाना नहीं चाहते। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इससे जनता को नहीं, राजनीतिक लाभ ज्यादा होगा। छोटे लोग, इस कानून से अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने को रुपए नहीं होंगे। यह टिकट बेचने का नया मॉडल होगा।
सीहोर स्थित वीआइटी कॉलेज के कुप्रबंधन के खिलाफ फूटे छात्रों के आक्रोश की गूंज भी विधानसभा में सुनाई दी। विपक्ष के लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कई आरोप लगाए। बोले-कॉलेज में दाखिले से पहले छात्रों से फॉर्म भराया जाता है। इसमें जब चाहे यूरिन या खून का सैंपल लेते हैं, यहां अनैतिक रूप से चल रही लैब में जांच होती है। सीएमएचओ जांच को गए तो ढाई घंटे गेट नहीं खोला। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फिर से जांच कराने का भरोसा दिया। मंत्री ने माना, कॉलेज में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। कॉलेज में प्रवेश करना आसान नहीं है। सीएमएचओ को रोकने पर कलेक्टर से केस दर्ज करने का आग्रह करेंगे।
विपक्ष के सदस्य विनेश जैन बोस ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग की। कहा, छात्रों पर हुए कैस से भविष्य खराब हो जाएगा। ये वापस लें। मंत्री ने कहा, किसी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे।
