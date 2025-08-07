भाजयुमो नेता हथियारों की तस्करी करते पकड़ाया, ‘मछली’ और भूरी से है कनेक्शन..

कुख्यात ड्रग्स और हथियार तस्कर यासीन अहमद और उसके मछली परिवार के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यासीन की एमडी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद उसकी अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। इनकी चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पांच सदस्यों के नाम हथियार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने ’मछली’ परिवार के 15 सदस्यों की सूची प्रशासन को सौंपी थी।जांच के बाद सामने आया कि यासीन के करीबी रिश्तेदार - सोहैल, शहऱयार, शफीक, शाहिद और शावेज के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इन पांचों के नाम पर कुल आठ हथियार रजिस्टर्ड थे। प्रशासन ने अब इन सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कारण बताया गया है कि इनका संबंध संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से है।