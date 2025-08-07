भाजयुमो नेता हथियारों की तस्करी करते पकड़ाया, ‘मछली’ और भूरी से है कनेक्शन..

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कुख्यात ड्रग्स और हथियार तस्कर यानी अहमद 'मछली' गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद और अंशुल सिंह भूरी के साथ अवैध तस्करी में शामिल शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया है। शुभम शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का मंडल अध्यक्ष है और भोपाल जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अजय पाटीदार का करीबी है। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र यतिका कहना है कि नियुक्ति के तुरंत बाद ही शुभम शर्मा की शिकायत मिलने पर उसे पद से हटा दिया गया था।
BJYM मंडल अध्यक्ष शुभम शर्मा को क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करते पकड़ा है। पुलिस ने शुभम को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। क्राइम ब्रांच अब शुभम से पूछताछ कर और भी कई खुलासे कर सकती है। बता दें 21 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने शारिक के भतीजे यासीन को ड्रग और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हथाईखेड़ा में मकान से चाचा शाहवर मछली की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद मास्टरमाइंड के तौर पर शारिक का नाम सामने आया। मछली गैंग को लेकर अब रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं।
कुख्यात ड्रग्स और हथियार तस्कर यासीन अहमद और उसके मछली परिवार के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यासीन की एमडी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद उसकी अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। इनकी चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पांच सदस्यों के नाम हथियार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने ’मछली’ परिवार के 15 सदस्यों की सूची प्रशासन को सौंपी थी।जांच के बाद सामने आया कि यासीन के करीबी रिश्तेदार - सोहैल, शहऱयार, शफीक, शाहिद और शावेज के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इन पांचों के नाम पर कुल आठ हथियार रजिस्टर्ड थे। प्रशासन ने अब इन सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कारण बताया गया है कि इनका संबंध संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से है।