7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भाजयुमो नेता हथियारों की तस्करी करते पकड़ाया, ‘मछली’ और भूरी से है कनेक्शन..

mp news: भाजयुमो नेता शुभम शर्मा को क्राइम ब्रांच ने पकड़कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 07, 2025

SHUBHAM SHARMA
BJYM leader Shubham Sharma arrested for smuggling weapons (SOURCE-PATRIKA)

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कुख्यात ड्रग्स और हथियार तस्कर यानी अहमद 'मछली' गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद और अंशुल सिंह भूरी के साथ अवैध तस्करी में शामिल शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया है। शुभम शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का मंडल अध्यक्ष है और भोपाल जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अजय पाटीदार का करीबी है। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र यतिका कहना है कि नियुक्ति के तुरंत बाद ही शुभम शर्मा की शिकायत मिलने पर उसे पद से हटा दिया गया था।

BJYM नेता हथियारों की तस्करी करते पकड़ाया

BJYM मंडल अध्यक्ष शुभम शर्मा को क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करते पकड़ा है। पुलिस ने शुभम को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। क्राइम ब्रांच अब शुभम से पूछताछ कर और भी कई खुलासे कर सकती है। बता दें 21 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने शारिक के भतीजे यासीन को ड्रग और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हथाईखेड़ा में मकान से चाचा शाहवर मछली की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद मास्टरमाइंड के तौर पर शारिक का नाम सामने आया। मछली गैंग को लेकर अब रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

स्टेशन रोड पर होटल पर छापा, लड़के-लड़कियां पकड़ाए…
सतना
satna

‘मछली गैंग’ के पांच सदस्यों के हथियार लाइसेंस निलंबित

कुख्यात ड्रग्स और हथियार तस्कर यासीन अहमद और उसके मछली परिवार के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यासीन की एमडी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद उसकी अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। इनकी चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पांच सदस्यों के नाम हथियार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने ’मछली’ परिवार के 15 सदस्यों की सूची प्रशासन को सौंपी थी।जांच के बाद सामने आया कि यासीन के करीबी रिश्तेदार - सोहैल, शहऱयार, शफीक, शाहिद और शावेज के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इन पांचों के नाम पर कुल आठ हथियार रजिस्टर्ड थे। प्रशासन ने अब इन सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कारण बताया गया है कि इनका संबंध संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से है।

ये भी पढ़ें

फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ थे नेताजी पहुंच गईं श्रीमती जी…
रीवा
rewa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 08:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजयुमो नेता हथियारों की तस्करी करते पकड़ाया, ‘मछली’ और भूरी से है कनेक्शन..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.