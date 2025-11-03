राजस्थान में बेमियादी हड़ताल का असर एमपी में, 200 स्लीपर बसों के पहिये थमने से हजारों यात्री परेशान

भोपाल, इंदौर से प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा यात्री राजस्थान के लिए सफर तय करते हैं। भोपाल से 24 बसें रोजाना राजस्थान जाती हैं। इनमें 12 एसी स्लीपर बसें हैं। 12 नॉन एसी स्लीपर। ऐसे ही लगभग 20 गाड़ियां प्रतिदिन राजस्थान से भोपाल के लिए आती है। इसी के साथ 24 बसें इंदौर से भी जाती हैं। इसी तरह जबलपुर, सागर, आलीराजपुर, श्योपुर सहित अन्य शहरों से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बांरा, करौली, उदयपुर सहित अन्य शहरों के लिए बसें जाती हैं।द्ध