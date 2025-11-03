Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राजस्थान में बेमियादी हड़ताल का असर एमपी में, 200 स्लीपर बसों के पहिये थमने से हजारों यात्री परेशान

MP news: राजस्थान में बस ऑपरेटरों की बेमियादी हड़ताल जारी, हर दिन एमपी से 200 एसी, नॉन एसी स्लीपर बसें जाती हैं राजस्थान, बसें बंद होने से हजारों यात्री हुए परेशान...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 03, 2025

MP News

MP News MP Government Bus Service Break on 200 Sleeper Buses: राजस्थान जाने वाले 8-10 हजार यात्रियों को हो रही परेशानी। (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: राजस्थान में बस ऑपरेटरों की बेमियादी हड़ताल ने अब मध्यप्रदेश से राजस्थान का बस के जरिए सफर तय करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दरअसल मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर सहित कई शहरों से राजस्थान के लिए करीब 200 एसी और नॉन एसी स्लीपर बसें जयपुर, कोटा, जोधपुर सहित अन्य शहरों के लिए सफर तय करती है। जिसमें प्रदेश से करीब 8 हजार से 10 हजार लोग प्रतिदिन यात्रा करते है।

हड़ताल के बाद से इन बसों का अवागमन पूरी तरीके से बंद

राजस्थान में बस ऑपरेटरों की हड़ताल के बाद से इन बसों का अवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। इससे अब बस में सफर तय करने वाले यात्री परेशान हो रहे है। बता दें ऑल इंडिया टूरिस्ट परिमट बस ऑपरेटर की जयपुर में हुई बैठक से यह निर्णय लिया गया है कि 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से बसें अनिश्चितकाल के लिए नहीं चलेंगी।

प्रदेश के इन शहरों से सफर करते हैं हजारों यात्री

भोपाल, इंदौर से प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा यात्री राजस्थान के लिए सफर तय करते हैं। भोपाल से 24 बसें रोजाना राजस्थान जाती हैं। इनमें 12 एसी स्लीपर बसें हैं। 12 नॉन एसी स्लीपर। ऐसे ही लगभग 20 गाड़ियां प्रतिदिन राजस्थान से भोपाल के लिए आती है। इसी के साथ 24 बसें इंदौर से भी जाती हैं। इसी तरह जबलपुर, सागर, आलीराजपुर, श्योपुर सहित अन्य शहरों से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बांरा, करौली, उदयपुर सहित अन्य शहरों के लिए बसें जाती हैं।द्ध

खाटू श्याम के लिए करनी पड़ी टैक्सी

भोपाल से राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे जितेंद्र कुमार सहित पांच लोगों को प्लान बदलना पड़ा। जितेंद्र ने बताया कि वह हर दो माह में खाटू श्याम दर्शन करने जाते हैं। अब बस नहीं होने से प्लान रद्द करना पड़ा। सभी ट्रेनों में वेटिंग चल रही है, इसलिए अब हमें प्राइवेट टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है।

हर दिन एमपी से राजस्थान जाती हैं 200 स्लीपर बसें

प्रदेश के विभिन्न शहरों से करीब 200 बसें प्रतिदिन राजस्थान जाती है। हड़ताल के कारण बहरहाल बसें नहीं चल रही हैं। यह सुविधा कब बहाल होगी इसका निर्णय संगठन द्वारा लिया जाएगा, लेकिन जिन गाड़ियों को दो-दो बार फिटनेस दिया जा चुका है। अब उन्हीं बस पर कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है।

गोविंद शर्मा, अध्यक्ष, प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन

ये भी पढ़ें

बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?
भोपाल
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 08:59 am

Published on:

03 Nov 2025 08:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राजस्थान में बेमियादी हड़ताल का असर एमपी में, 200 स्लीपर बसों के पहिये थमने से हजारों यात्री परेशान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धीरेंद्र शास्त्री संग जया किशोरी, फिर जुड़ा दोनों कथावाचकों का नाम, जब कहा- ‘अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी…’

dhirendra shastri jaya kishori sanatan hindu ekta yatra
भोपाल

बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी के दो जिलों का नक्शा बदला, 611 वर्ग किमी के अभयारण्य में 52 टापू शामिल

611 square km map of two districts of MP changed from Omkareshwar Sanctuary
भोपाल

एमपी में एक क्लिक पर मिलेंगी 500 सेवाएं, सभी जरूरी काम कर देगा नया पोर्टल

एमपी में एक क्लिक पर 500 जरूरी सेवाएं देगा इ सेवा पोर्टल
भोपाल

IMD Alert: 30 घंटे बाद आ रहा ‘नया पश्चिमी विक्षोभ’, 23 जिलों में बारिश-वज्रपात अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.