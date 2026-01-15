15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कॉलेज के गेट पर युवती को छेड़ना पड़ा भारी, छात्रों ने अधमरा होने तक पीटा

mp news: कॉलेज की छात्रा पर जबरन साथ में चलने का दबाव बना रहा था युवक, बात नहीं मानने पर दे रहा था एसिड फेंकने की धमकी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 15, 2026

bhopal news

college students beat man for harassing girl

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता इलाके में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर एक युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि युवक कॉलेज की एक छात्रा से कॉलेज गेट पर छेड़छाड़ कर रहा था और उस पर साथ में चलने के लिए दबाव बना रहा था। जब छात्रा ने साथ जाने से मना किया और विरोध किया तो युवक ने एसिड अटैक की धमकी दी।

कॉलेज के छात्रों ने बेरहमी से पीटा

कॉलेज के पास कॉलेज में ही पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जिसकी पहचान मंडीदीप के रहने वाले लक्की अहिरवार के तौर पर हुई है। बताया गया है कि लक्की छात्रा पर साथ चलने का दबाव बना रहा था जब छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाया तो कॉलेज के अन्य छात्र आ गए और लक्की की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद कॉलेज के छात्र लक्की को अधमरी हालत में मौके पर ही छोड़कर भाग गए।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही बिलखिरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में पड़े युवक लक्की अहिरवार को निजी अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी कोई शिकायत नहीं आई है। मामले की तस्दीक की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है लेकिन पुलिस वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर रही है।

ये भी पढ़ें

शादी के 17 दिन बाद प्रेमी ‘चाचा’ के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कॉलेज के गेट पर युवती को छेड़ना पड़ा भारी, छात्रों ने अधमरा होने तक पीटा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ADR Report: 2014-2024 के बीच चुने गए MP के 6 सांसदों की संपत्ति कितनी बढ़ी, टॉप पर कौन?

ADR Report of 6 mps
भोपाल

मध्यप्रदेश में ’19 दिनों’ तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

MP Budget Session 2026
भोपाल

‘आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करें…’ कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन

bhopal news
भोपाल

70% ब्लाइंड… किसी ने नहीं दी नौकरी… प्यून बनने मजदूरी कर जमा किए थे पैसे आज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर

Success Story Prahalad Yadav
Patrika Special News

एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ काटेंगे चालान, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.