कॉलेज के गेट पर युवती को छेड़ना पड़ा भारी, छात्रों ने अधमरा होने तक पीटा

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता इलाके में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर एक युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि युवक कॉलेज की एक छात्रा से कॉलेज गेट पर छेड़छाड़ कर रहा था और उस पर साथ में चलने के लिए दबाव बना रहा था। जब छात्रा ने साथ जाने से मना किया और विरोध किया तो युवक ने एसिड अटैक की धमकी दी।