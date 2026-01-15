कॉलेज के गेट पर युवती को छेड़ना पड़ा भारी, छात्रों ने अधमरा होने तक पीटा

college students beat man for harassing girl
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता इलाके में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर एक युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि युवक कॉलेज की एक छात्रा से कॉलेज गेट पर छेड़छाड़ कर रहा था और उस पर साथ में चलने के लिए दबाव बना रहा था। जब छात्रा ने साथ जाने से मना किया और विरोध किया तो युवक ने एसिड अटैक की धमकी दी।
कॉलेज के पास कॉलेज में ही पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जिसकी पहचान मंडीदीप के रहने वाले लक्की अहिरवार के तौर पर हुई है। बताया गया है कि लक्की छात्रा पर साथ चलने का दबाव बना रहा था जब छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाया तो कॉलेज के अन्य छात्र आ गए और लक्की की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद कॉलेज के छात्र लक्की को अधमरी हालत में मौके पर ही छोड़कर भाग गए।
घटना की सूचना मिलते ही बिलखिरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में पड़े युवक लक्की अहिरवार को निजी अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी कोई शिकायत नहीं आई है। मामले की तस्दीक की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है लेकिन पुलिस वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर रही है।
