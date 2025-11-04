एमपी में शासन-प्रशासन की ‘नाक’ के नीचे बड़ा भ्रष्टाचार, 2 अधिकारी निलंबित

हजारों के माल को लाखों खरीदे जाने का जब मामला सामने आया तो मध्यप्रदेश टूरिज्म के प्रबंध संचालक डॉ. इलैया राजा टी ने दो अधिकारियों क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप और इकाई प्रभारी अरविंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। ये भी पता चला है कि 80 लाख रूपये में 72 आइटम्स खरीदने बताए गए हैं जबकि इनमें से सिर्फ 32 आइटम ही मिले हैं और 40 गायब हैं। इतना ही नहीं खरीदी कोटेशन के नाम पर छोटे-छोटे बिलों में बांटकर की गई है। बताया गया है कि दोनों अधिकारियों ने बिना मुख्यालय की अनुमति के करीब 80.82 लाख की सामग्री खरीदी, जबकि इन्हें केवल 5 लाख तक की खरीदी का अधिकार था।