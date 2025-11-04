एमपी में शासन-प्रशासन की ‘नाक’ के नीचे बड़ा भ्रष्टाचार, 2 अधिकारी निलंबित

mp news Corruption in MP Tourism Department Floating Restaurant Bhopal Boat Club
MP News: मध्यप्रदेशमें एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार मामला राजधानी भोपाल का है जहां शासन प्रशासन की नाक के नीचे ही दो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर डाला। भोपाल टूरिज्म में हुए इस भ्रष्टाचार में हजारों का माल लाखों में खरीदा गया और इस तरह से लाखों रूपये का गड़बड़झाला अधिकारियों ने किया। अब जब मामला उजागर हुआ है तो भ्रष्टाचार के आरोप में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
भोपाल में बोट क्लब पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर भोपाल टूरिज्म में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पता चला है कि रेस्टोरेंट के नाम पर जो खरीदी गई उसमें हजारों का सामान लाखों रूपये में खरीदा गया। यहां 15 हजार का पानी पुरी का काउंटर 2 लाख 95 हजार में खरीदा गया, 65 हजार की स्नैक ट्रॉली 4 लाख 13 हजार में खरीदी गई। 17 हजार कीमत का सूप स्पेशन, 50 हजार कीमत का आयरन पॉट 2 लाख 86 हजार 209 रुपए में खरीदा गया। इतना ही नहीं 37 हजार कीमत का आईसी काउंटर 3 लाख 18 हजार 600 में खरीदा गया है।
हजारों के माल को लाखों खरीदे जाने का जब मामला सामने आया तो मध्यप्रदेश टूरिज्म के प्रबंध संचालक डॉ. इलैया राजा टी ने दो अधिकारियों क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप और इकाई प्रभारी अरविंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। ये भी पता चला है कि 80 लाख रूपये में 72 आइटम्स खरीदने बताए गए हैं जबकि इनमें से सिर्फ 32 आइटम ही मिले हैं और 40 गायब हैं। इतना ही नहीं खरीदी कोटेशन के नाम पर छोटे-छोटे बिलों में बांटकर की गई है। बताया गया है कि दोनों अधिकारियों ने बिना मुख्यालय की अनुमति के करीब 80.82 लाख की सामग्री खरीदी, जबकि इन्हें केवल 5 लाख तक की खरीदी का अधिकार था।
