दिग्विजय-कमलनाथ की मुलाकात से बदली सियासत, जानें कांग्रेस को क्या फायदा?

बता दें कि मार्च 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरी थी, तब दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चला। दोनों के बीच विवाद की ये तस्वीर खुलेआम सामने आई। दिग्विजय और कमलनाथ, दोनों ही एक-दूसरे को सरकार (MP Congress) गिराने के लिए जिम्मेदार मानते रहे। यही वजह थी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी यह धारणा बनी कि आपसी टकराव ने ही पार्टी को सत्ता से बाहर किया। लेकिन, अब दिग्विजय सिंह की ये सोशल मीडिया पोस्ट नया संकेत देती है कि कांग्रेस आगामी समय में पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर नई एकजुटता की तस्वीर पेश करना चाहती है।