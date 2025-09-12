पत्रिका की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा, सरकारी अस्पताल बने ‘चूहों की नर्सरी’

श्योपुर. जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में मरीजों के पलंग के नीचे कचरा मिला। वार्ड की गैलरी और बरामदे में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इससे मरीज और परिजन दुर्गंध से परेशान हैं। चरक अस्पताल में वार्ड में कॉकरोच, बेड पर चादर नहीं: उज्जैन के शासकीय जिला अस्पताल चरक भवन में पेस्ट कंट्रोल के दावे किए जा रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि यहां चूहों की समस्या नहीं है। लेकिन यहां अफसरों की लापरवाही सुविधाओं को कुतर रही हैं। 500 से अधिक बेड वाले इस अस्पताल में मरीजों को साफ बेड नहीं मिल रहे। फटे गद्दे पर ही सोना पड़ रहा है।