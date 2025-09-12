आने वाली है Ladli Behna Yojana की 28वीं किस्त, थोड़ी देर में खाता करें चेक, 1250 रुपए आए या नहीं?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेशकी बीजेपी सरकार दिवाली पर नए रजिस्ट्रेशन किए जाने या नये नाम जोड़े जाने की घोषणा कर सकती है। पांच दिन के इस पर्व पर लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत किस्त की राशि बढ़ाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त जारी करने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि दिवाली की भाई दूज से लाड़ली बहनों के खाते में 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किस्त (Ladli Behna Yojana Installment) जारी की जाएगी।