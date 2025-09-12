Patrika LogoSwitch to English

झाबुआ

आने वाली है Ladli Behna Yojana की 28वीं किस्त, थोड़ी देर में खाता करें चेक, 1250 रुपए आए या नहीं?

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के झाबुआ में लाड़ली बहना योजना का राज्यस्तरीय कार्यक्रम आज, थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव, 1.26 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 28वीं किस्त के 1250 रुपए

झाबुआ

Sanjana Kumar

Sep 12, 2025

Ladli Behna Yojana update
Ladli Behna Yojana update (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ladli Behna Yojana: आज प्रदेश की 1.26 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों को सीएम मोहन यादव 1250 रुपए देने वाले हैं। थोड़ी देर में वे झाबुआ के पेटलावद में आयोजित लाड़ली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में जहां वे पात्र महिलाओं के खाते मेें 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे वहीं उनसे संवाद भी करेंगे।

पेंशन हितग्राहियों के भी भरेंगे खाते


इस अवसर पर सीएम मोहन यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में भी 320.89 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे। वे सिंगल क्लिक के जरिए ये राशि हितग्राहियों के खातों में भेजेंगे।

गैस रिफिल के लिए मिलेंगे 450 रुपए

बता दें कि आज सीएम मोहन यादव पीएम उज्जवला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धारकों की श्रेणी में आने वाली 31 लाख से अधिक महिलाओं को भी सौगात देंगे। वे इनके खातों में 450 रुपए गैस रिफिल के ट्रांसफर करेंगे। 48 करोड़ से ज्यादा की राशि पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

2028 तक के रोडमैप की घोषणा का हिस्सा हो सकता है ये आयोजन


बताया जा रहा है कि हर महीने की तरह इस महीने भी राज्य स्तरीय लाड़ली बहना कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ आर्थिक सहायता देने भर के लिए नहीं होगा, बल्कि आगामी त्योहारों और 2028 तक के रोडमैप घोषणा का हिस्सा भी बनेगा। दरअसल जानकारी मिल रही है कि सीएम इस बार भी घोषणा कर सकते हैं कि दिवाली की भाई दूज से लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी। वहीं 2028 तक 3,000 रुपए तक किए जाने का लक्ष्य है।

जानें कैसे चेक करें 28वीं किस्त के 1250 रुपए खाते में आए या नहीं?


सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर महिलाएं अपनी किस्त की स्थिति देख सकती हैं। इसके लिए आधार, आवेदन ID या समग्र ID डालकर नंबर के माध्यम से वे यह जान सकती हैं कि लाड़ली बहना योजना (Ladli behna yojana ) की सितंबर की किस्त आई है या नहीं। वहीं वे बैंक जाकर लाड़ली बहना योजना के खाते की पासबुक में ट्रांजिक्शन एंट्री अपडेट करवा सकती हैं या कैशियर से भी पता कर सकती हैं कि उनके खाते में 28वीं किस्त के 1250 रुपए आए हैं या नहीं।

इन्हें नहीं मिलेंगे 28वीं किस्त के 1250 रुपए

जानकारी के मुताबिक योजना के तहत जनवरी 2025 तक करीब 1.63 लाख महिलाओं के नाम लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की पात्रता सूची से हटा दिए गए हैं। ये वो महिलाएं थीं जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी का नाम मनमाने तरीके से नहीं काटा जा रहा है, बल्कि पात्रता की शर्त पूरी न करने पर सिस्टम खुद ही अपडेट जानकारी शो करता है।

Ladli Behna Yojana में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट जरूरी

-1- परिवार समग्र आई डी
-2- व्यक्तिगत समग्र आई डी
-3- आधार कार्ड
-4- स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता
-5- मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओटीपी भेजा जा सके।)

कैसे करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

-- ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस या फिर कैंप स्थल से आवेदन फॉर्म मिलेंगे।
-- इन्हीं ऑफिस में ही आवेदन फॉर्म लाडली बहना पोर्टल या मोबाइल एप से अपलोड होंगे।
-- आवेदन फॉर्म भरते वक्त आवेदक महिला का होना जरूरी है, इस वक्त उनकी फोटो ली जाएगी।
-- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा।
-- इस Application Number को संभालकर रखना होगा।

जानें कब से मिलेंगे 1500 रुपए

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेशकी बीजेपी सरकार दिवाली पर नए रजिस्ट्रेशन किए जाने या नये नाम जोड़े जाने की घोषणा कर सकती है। पांच दिन के इस पर्व पर लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत किस्त की राशि बढ़ाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त जारी करने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि दिवाली की भाई दूज से लाड़ली बहनों के खाते में 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किस्त (Ladli Behna Yojana Installment) जारी की जाएगी।

