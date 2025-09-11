‘दिल-दिमाग पर जम रही धूल’, आ रहा हार्ट अटैक, बीपी, पेरालाइसिस का खतरा बढ़ा

MP News: भोपाल में श्वास से संबंधित संक्रमण और एलर्जी से होने वाली बीमारियां अधिक हो रही हैं। शहर के प्रसिद्ध श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेन्द्र दवे ने बताया कि 10 साल से सड़कें, फ्लायओवर और भवनों का निर्माण बढ़ा है। इससे उडऩे वाले धूल के कण हवा को दूषित कर रहे हैं, जो श्वास के जरिए शरीर में पहुंच कर नाक, गला, फेफड़े और आंखों की बीमारियां लगातार बढ़ा रहे हैं।
डॉ. दवे के अनुसार लंबे समय तक धूल में रहने वालों को ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पैरालाइसिस जैसी हृदय और ब्रेन संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, घर में एयर प्यूरीफायर लगाने और धूल वाली जगहों में जाने बचने की सलाह दी है।
इनमें दमा, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, सांस फूलने, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक बंद होना, गले की खराश, खुजली, प्रदूषण से होने वाले एलर्जी, संक्रमण, आंखों में जलन, एलर्जी, लालिमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। भोेपालसमेत एमपी में इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।