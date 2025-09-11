‘दिल-दिमाग पर जम रही धूल’, आ रहा हार्ट अटैक, बीपी, पेरालाइसिस का खतरा बढ़ा

MP News: भोपाल में श्वास से संबंधित संक्रमण और एलर्जी से होने वाली बीमारियां अधिक हो रही हैं। शहर के प्रसिद्ध श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेन्द्र दवे ने बताया कि 10 साल से सड़कें, फ्लायओवर और भवनों का निर्माण बढ़ा है। इससे उडऩे वाले धूल के कण हवा को दूषित कर रहे हैं, जो श्वास के जरिए शरीर में पहुंच कर नाक, गला, फेफड़े और आंखों की बीमारियां लगातार बढ़ा रहे हैं।