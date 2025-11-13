Big Scam: फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी, STF के हत्थे चढ़े एमपी के 100 से ज्यादा शिक्षक

एसटीएफ की 5 सदस्यीय टीम ने पूरे फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही है। खास यह है कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने डिग्री बिल्कुल असली जैसी बनाई। हूबहू माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी मार्कशीट की तरह फर्जी अंकसूची बनाई। मंडल के तत्कालीन सचिव के भी हूबहू हस्ताक्षर किए। एसटीएफ को आशंका है कि यह फर्जीवाड़ा किसी संगठित गिरोह के बिना मुश्किल है। जांच में इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। टीम उनका पता लगा रही है।