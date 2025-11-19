किसानों के लिए बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर उपार्जन नीति लागू, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से औसत अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी जाएगी। धान की खरीदी एक दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी। जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक की जाएगी। बता दें ज्वार-बाजरा की खरीदी सप्ताह में 5 दिन की जाएगी, इसका समय सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा। उपार्जन नीति को लेकर सख्त सीएम ने कहा, लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।