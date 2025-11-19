बीआरटीएस हटाकर बनेंगे सेंट्रल डिवाइडर, रजिस्टर्ड संस्थाएं बदलेंगी इंदौर की तस्वीर

महापौर ने बताया, बैठक में दिव्यांगजन पुनर्वास सहायता एवं अनुदान राशि तथा दिव्यांगजन को ट्रायसिकल व अन्य उपकरण के संबंध में नियम बनाने के निर्णय लिए। निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस को हटाते हुए आरआरसी मीडियन सेंट्रल डिवाइडर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। जोन 14 के वार्ड 85 अंतर्गत अक्षत गार्डन से सिरपुर वॉच टॉवर गेट नंबर 02 तक सड़क निर्माण, बड़ा गणपति लायओवर के लिए अंतिम चौराहा से कंडिलपुरा तक प्राइमरी सीवरेज लाइन को शिट करना, निगम की 44 जेंट्री, 03 फुट ओवर ब्रिज पर 05 साल के लिए विज्ञापन अधिकार ऑनलाइन निविदा एवं डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी गई।