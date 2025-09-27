Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती, ‘सरकारी नौकरी’ पर सरकार का बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नवरात्र में मिली सरकारी नौकरी के लिए सीधी भर्ती की सौगात, जानें किसे मिलेगी सीधी भर्ती से नौकरी...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 27, 2025

CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: नवरात्र में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा फैसला किया है। लेकिन सीधी भर्ती का ये नियम आम नही है, बल्कि खास युवाओं के लिए हैं। पढ़ें पूरी खबर..

दरअसल, बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के योग्य युवाओं को सरकार विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्ति देगी। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिन्हें आम अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।

75 जनजातीय समूहों को माना विशेष कमजोर

राज्य सरकारों के परामर्श से 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामांकित किया है। इस आधार पर प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। निर्देशों में कहा है, श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट अनूपपुर की बैगा और छिंदवाड़ा, सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदक संविदा शाला शिक्षक या तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद या वनरक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो तय न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रक्रिया अपनाए बिना नियुक्ति दी जाए।

यहां मिल रहा था लाभ

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ शिवपुऱी, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा और छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक की भारिया जनजाति को ही दिया जा रहा था।

27 Sept 2025 10:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती, 'सरकारी नौकरी' पर सरकार का बड़ा फैसला

