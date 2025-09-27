एमपी के इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती, ‘सरकारी नौकरी’ पर सरकार का बड़ा फैसला

राज्य सरकारों के परामर्श से 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामांकित किया है। इस आधार पर प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। निर्देशों में कहा है, श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट अनूपपुर की बैगा और छिंदवाड़ा, सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदक संविदा शाला शिक्षक या तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद या वनरक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो तय न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रक्रिया अपनाए बिना नियुक्ति दी जाए।