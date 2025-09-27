Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से पहले आपके काम की खबर

Aadhaar Card Update: अगर आप भी अब तक आधार कार्ड अपडेट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है...

ग्वालियर

Sanjana Kumar

Sep 27, 2025

Aadhaar Card Update
Aadhaar Card Update (फोटो सोर्स : क्रिएटिव)

Aadhaar Card Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने डेमोग्राफी व बायोमेट्रिक अपडेट के लिए नई दरें लागू करने की तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर से ये नई दरें आपकी जेब को थोड़ा और खाली करा सकती हैं।

1 अक्टूबर से चुकानी होगी ज्यादा फीस

अब तक आधार कार्ड (Aadhaar Card Update)बनवाने या अपडेट करवाने के लिए आप घर बैठे ही एप्लाई कर रहे थे। जिसके लिए आपको 100 या 50 रुपए ही चुकानें होते थे। लेकिन, नये नियम के मुताबिक अब 1 अक्टूबर से डेमोग्राफी व बायोमेट्रिक अपडेट कराना महंगा पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट की नई दरें तय कर दी हैं।

30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी नई दरें

ये नई फीसमध्यप्रदेश समेत पूरे भारत के लिए प्रभावी की गई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से डेमोग्राफी व बायोमेट्रिक अपडेट के लिए निर्धारित की गई ये नई दरें 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी।

जबकि नया आधार कार्ड बनवाना, 5-7 साल व 15-17 साल की उम्र में मेंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फ्री रहेगा। 7 से 15 साल और 17+ को यह सेवा 125 रुपए में मिलेगी। पहले 100 रुपए लगते थे। नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल के लिए 50 रुपए नहीं, 75 रुपए चुकाने होंगे।

गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार
उज्जैन

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से पहले आपके काम की खबर

