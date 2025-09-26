गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक नीलगंगा चौराहे के पास एक गेराज में आयोजित गरबा महोत्सव में युवती गरबा खेलने आई थी। यहां फरदीन नामक युवक उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले गया और रेप की कोशिश की। अंधेरे की ओर से युवती की चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। लोगों का कहना है कि वह युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था और संदिग्ध हालत में देख, भीड़ ने उसे जमकर पीटा।