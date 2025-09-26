गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

Ujjain News: जिले के नीलगंगा चौराहे के पास युवती को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने और उसके साथ रेप की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के वक्त युवती की चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। आरोपी को रंगे हाथ पकड़ भीड़ ने जमकर पीटा।
जानकारी के मुताबिक नीलगंगा चौराहे के पास एक गेराज में आयोजित गरबा महोत्सव में युवती गरबा खेलने आई थी। यहां फरदीन नामक युवक उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले गया और रेप की कोशिश की। अंधेरे की ओर से युवती की चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। लोगों का कहना है कि वह युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था और संदिग्ध हालत में देख, भीड़ ने उसे जमकर पीटा।
उज्जैन के इस मामले में घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक को पकड़ा और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मामला गुरुवार रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते मामला दर्ज किया है।