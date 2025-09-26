Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का मामला, यहां गरबा खेलने आई युवती के साथ रेप की कोशिश, युवती की चीख-पुकार सुन दौड़े लोग, संदिग्ध अवस्था में युवक को देख भीड़ ने जमकर की आरोपी की पिटाई...

उज्जैन

Sanjana Kumar

Sep 26, 2025

Rape Attempt accused arrested
Rape Attempt accused arrested

Ujjain News: जिले के नीलगंगा चौराहे के पास युवती को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने और उसके साथ रेप की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के वक्त युवती की चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। आरोपी को रंगे हाथ पकड़ भीड़ ने जमकर पीटा।

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक नीलगंगा चौराहे के पास एक गेराज में आयोजित गरबा महोत्सव में युवती गरबा खेलने आई थी। यहां फरदीन नामक युवक उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले गया और रेप की कोशिश की। अंधेरे की ओर से युवती की चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। लोगों का कहना है कि वह युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था और संदिग्ध हालत में देख, भीड़ ने उसे जमकर पीटा।

Ujjain News Rape Attempt at garba place mp police arrestec accused(फोटो: पत्रिका)

हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा

उज्जैन के इस मामले में घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक को पकड़ा और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मामला गुरुवार रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते मामला दर्ज किया है।

Published on:

26 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

