पूर्व पीएम का आज जन्मदिन, शिवराज ने किया ‘नमन’, एमपी से जाते ही गिर गई थी सरकार

मनमोहन सिंह वर्ष 2019 में एक बार फिर एमपी के दौरे पर आए। ये मध्यप्रदेश में उनका दूसरा दौरा था। 17 दिसंबर 2019 को जबमध्यप्रदेशकी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एक साल पूरा हो गया। तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भोपाल आए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन सीएम कमलनाथ के साथ मीडिया से संयुक्त रूप से चर्चा की थी। तब कमलनाथ सरकार ने अपना 'विजन डॉक्यूमेंट' लांच किया था। उस समय देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। कुछ ही महीने बाद चुनाव होने थे। तब मनमोहन सिंह ने भाजपानीत केन्द्र सरकार के राज में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद चिंता जताई थी।