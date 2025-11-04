Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में जल्द चलेंगी सरकारी बसें, AI और CCTV से होंगी लैस

MP News: 22 साल बाद मध्यप्रदेश में फिर से सरकारी बसें चलाने की तैयारियां जोरों पर, सबसे पहले इन 7 शहरों से चलेंगी बसें...।

less than 1 minute read
भोपाल

image

Shailendra Sharma

Nov 04, 2025

BHOPAL NEWS

government buses will soon run in indore ujjain survey complete

MP News: मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश में फिर से एक बार राज्य परिवहन की सरकारी बसें जल्द शुरू हो सकती हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही हैं और राज्य स्तरीय कंपनी मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है। इतना ही नहीं कंपनी ने सभी मार्गों का सर्वे भी पूरा कर लिया है। जिससे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में एक बार फिर से 22 साल बाद राज्य परिवहन निगम की बसें सड़कों पर दौड़ सकती हैं।

सबसे पहले इंदौर-उज्जैन में दौड़ेंगी सरकारी बसें

मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने बताया कि प्रदेश में कितनी सरकारी बसें चलाई जाएंगी अभी इसका आंकलन किया जा रहा है। प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में सबसे पहले सरकारी बसें चलाई जाने की तैयारी है जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सरकारी बसें उन्हीं मार्गों पर चलाई जाएंगी जिन पर प्राइवेट बसें कम चल रही हैं। इंदौर, उज्जैन के बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर जिलों में सरकारी बसें चलाने की तैयारी है।

CCTV-AI सिस्टम से लैस होंगी बसें

बताया गया है कि जो सरकारी बसें शुरू की जाएंगी उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एआई के जरिए उनकी निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर होल्डिंग कंपनी और क्षेत्रीय स्तर पर गठित कंपनियों के कार्यालय में कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां से बसों की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। बसों में टिकट वसूली के नाम पर होने वाली चोरी को रोकने के लिए टिकट काटने के लिए एक अलग एजेंसी बनाई जाएगी।

Updated on:

04 Nov 2025 07:27 pm

Published on:

04 Nov 2025 07:26 pm

