एमपी में जल्द चलेंगी सरकारी बसें, AI और CCTV से होंगी लैस

MP News: मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश में फिर से एक बार राज्य परिवहन की सरकारी बसें जल्द शुरू हो सकती हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही हैं और राज्य स्तरीय कंपनी मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है। इतना ही नहीं कंपनी ने सभी मार्गों का सर्वे भी पूरा कर लिया है। जिससे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में एक बार फिर से 22 साल बाद राज्य परिवहन निगम की बसें सड़कों पर दौड़ सकती हैं।