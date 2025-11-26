Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सरकारी नौकरी में तीसरा बच्चा! मोहन सरकार बदलने जा रही नियम, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

MP News: मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी, सरकारी कर्मचारी को तीसरा बच्चा तो... जानें क्या है सरकार की तैयारी, हजारों कर्मचारियों-अधिकारियों को कैसे मिलेगा लाभ...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

MP News Government will change the third child rule for employees officers

MP News Government will change the third child rule for employees officers(फोटो: सोशल मीडया)

MP News: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों पर तीसरा बच्चा होने की अपात्रता शर्त हटाने की तैयारी में है। मोहन सरकार का यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब, हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी परिवारों को तीन बच्चे रखने की सलाह दी है। भागवत ने कहा था कि समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार में तीन बच्चे होना बेहतर हैं।

जानें क्या है सरकार की तैयारी

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके मुताबिक सरकारी नौकरी कर रहे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के यहां तीसरा बच्चा जन्म लेता है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र मानकर हटाया नहीं जाएगा।

26 जनवरी 2001 से लागू था अपात्रता का ये नियम

दरअसल 26 जनवरी 2001 में सरकारी नौकरी को लेकर एक शर्त लागू की गई थी। इसके मुताबिक तीसरा बच्चा होने पर उसके माता या पिता या दोनों जो सरकारी नौकरी में हैं उन्हें इसके अयोग्य या अपात्र माना जाएगा। इस नियम के तहत कई विभागों पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब मोहन सरकार इस नियम को बदलने जा रही है।

इन राज्यों में पहले से ही बदला जा चुका है नियम

ये नियम बदलने वाला एमपी पहला राज्य नहीं होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में इस शर्त को पहले ही हटाया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी ये कदम उठाने जा रही है। नया नियम लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।

किन्हें मिलेगा लाभ

मोहन सरकार के इस कदम से स्कूल से लेकर, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, उन मामलों में किसी भी तरह की उम्मीद या राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये निर्णय भूतलक्षी प्रभाव पर लागू नहीं किया जाएगा। यानी जिन पर तीसरे बच्चे को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, ऐसे मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

-स्कूल शिक्षा

-उच्च शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा

- स्वास्थ्य विभाग

-पुलिस एवं होम गार्ड

-पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- राजस्व विभाग

-अन्य सभी सरकारी विभाग इस नियम के दायरे में आएंगे।

परिवार नीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए तैयार किया है नियम

GAD के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह संशोधन परिवार नीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है।

जल्द आएगा कैबिनेट का अंतरिम फैसला

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नियम औपचारिक रूप से प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड
इंदौर
National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सरकारी नौकरी में तीसरा बच्चा! मोहन सरकार बदलने जा रही नियम, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेंगे ‘सीवेज कनेक्शन’, बनेंगे 10 हजार चैंबर

(Photo Source - Social Media)
भोपाल

‘पहले पकड़ो फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़…’, इंस्टा LIVE पर पुलिस को चुनौती

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

किडनी की ‘गंभीर बीमारी’ से जूझ रहा था पति, पत्नी ने दी नई जिंदगी

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
भोपाल

WPL 2026 Auction में MP की लड़कियों का दबदबा, 12 खिलाड़ियों का नाम शामिल, लग सकती है बड़ी बोली

MP players WPL 2026 Auction pooja vastrakar kranti gaud mp news
भोपाल

प्राध्यापकों को मिलेगा ’10-10 हजार’ रुपए का मानदेय, ‘एरियर’ भी तैयार

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.