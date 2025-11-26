Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival: फिल्म की कहानी और प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींचा, इंदौर निवासी डायरेक्टर डॉ. ब्रजेश हरीशंकर वर्मा ने जाहिर की खुशी, बोले इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाएगी फिल्म...

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting: (फोटो: पत्रिका)

National Film Festival: मुंबई में चल रहे नेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में देशभर से चुनी गई 14 फिल्मों में ‘द पेंटिंग’ फिल्म भी शामिल हुई। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींचा और फेस्टिवल में दो अवॉर्ड जीते। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डॉ. ब्रजेश हरीशंकर वर्मा इंदौर के निवासी हैं। अवॉर्ड (National Film Festival) मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, ‘द पेंटिंग’ बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचाने के लिए तैयार है।

फिल्म की शूटिंग एमपी की अलग-अलग लोकेशन्स पर

फिल्म की पूरी शूटिंग मध्य प्रदेश की अलग-अलग लोकेशन पर हुई है। इसमें बॉलीवुड के देव शर्मा, आशिमा शर्मा, हेमंत पांडेय, अलिशा फेरो, स्मितिका आचार्य, हैरी जोश, कृति आदरकड़ और रघुवेंद्र तिवारी जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

ये भी पढ़ें

VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, 4000 स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला
सीहोर
MP News VIT University Turn into a battleground

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जो बिना डॉ. की सलाह लेते हैं आयुर्वेदिक-होम्योपैथी मेडिसिन, उनके लिए जरूरी खबर

MP News Health Alert
Patrika Special News

महिला बीएलओ को आ रहे अनजान कॉल, फोन पर अश्लील बातें, कलेक्ट्रेट पहुंची शिकायतें

MP SIR pain of female BLO
इंदौर

बिछेगी 309 km लंबी नई रेल लाइन, दो राज्यों के 13 जिलों की ली जाएगी जमीन

Indore Manmad Rail Line work started
इंदौर

मध्यभारत के पूर्व सीएम के भतीजे की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल

Tragic death of nephew of former Central India CM Mishrilal Gangwal
इंदौर

शादी रुकी, फिर धोखे की बात…फूट-फूट कर रोए पलाश मुच्छल, बहन पलक ने शेयर की पोस्ट

Palash Muchchal with Smriti mandhana
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.