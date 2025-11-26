मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting: (फोटो: पत्रिका)
National Film Festival: मुंबई में चल रहे नेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में देशभर से चुनी गई 14 फिल्मों में ‘द पेंटिंग’ फिल्म भी शामिल हुई। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींचा और फेस्टिवल में दो अवॉर्ड जीते। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डॉ. ब्रजेश हरीशंकर वर्मा इंदौर के निवासी हैं। अवॉर्ड (National Film Festival) मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, ‘द पेंटिंग’ बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचाने के लिए तैयार है।
फिल्म की पूरी शूटिंग मध्य प्रदेश की अलग-अलग लोकेशन पर हुई है। इसमें बॉलीवुड के देव शर्मा, आशिमा शर्मा, हेमंत पांडेय, अलिशा फेरो, स्मितिका आचार्य, हैरी जोश, कृति आदरकड़ और रघुवेंद्र तिवारी जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
