मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival: मुंबई में चल रहे नेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में देशभर से चुनी गई 14 फिल्मों में ‘द पेंटिंग’ फिल्म भी शामिल हुई। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींचा और फेस्टिवल में दो अवॉर्ड जीते। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डॉ. ब्रजेश हरीशंकर वर्मा इंदौर के निवासी हैं। अवॉर्ड (National Film Festival) मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, ‘द पेंटिंग’ बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचाने के लिए तैयार है।