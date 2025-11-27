Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पहले ही दौरे पर हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा को किया एक, तय थी पटकथा गोविंद-भूपेंद्र साथ चलेंगे

MP News: पहली बार सागर के दौरे पर थे एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पहली बार में दिखाया दम...

2 min read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

MP news hemant Khandelwal visited sagar first time

MP news hemant Khandelwal visited sagar first time: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत के साथ रोड शो के दौरान रथ में सवार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, सांसद लता वानखेड़े व अन्य।(फोटो: FB hemant khandelwal)

MP News: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बुधवार को सागर प्रवास पर भाजपा नेताओं के मन का मैल मिटता नजर आया। फौरी तौर चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह साथ नजर आए। प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों नेता रथ पर साथ दिखे। बैठकों के बाद मंत्री राजपूत के निवास पर भूपेंद्र पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष के साथ गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह के निवास पहुंचे। मेल-मिलाप की पटकथा मंगलवार को ही तय हो गई थी।

प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंगलवार की रात सागर के दोनों नेताओं के संपर्क में रहा और बुधवार को वही हुआ, जब तय हुआ था। पहला प्रवास था, कल से दिखेगा बदलाव मीडिया से चर्चा में खंडेलवाल ने कहा, सागर जिले में मेरा पहला प्रवास है। गुटबाजी के सवाल पर कहा कि पार्टी में सब ठीक चल रहा है। कोई गुटबाजी नहीं है। कल आप खुद बात करना और फिर मुझसे बात करना।

नेता-विधायकों को बंद कमरे में सीख

बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायकों और भाजपा जिलाध्यक्षों की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने सभी को संगठन की सीख दी। गुटबाजी छोड़ने, आपसी मतभेद को मिटाने की सत समझाइश दी। कहा कि भाजपा में संगठन ही सबकुछ है। समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है।

एक-दूसरे के निवास पर

एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सागर पहुंचे तो होर्डिंग्स व नारेबाजी से गुटबाजी स्पष्ट हो गई थी। नेताओं ने एक-दूसरे की फोटो नहीं लगाई थी। खंडेलवाल जब मोतीनगर चौराहा पहुंचे तो भूपेंद्र सिंह पहले से ही उनके वाहन में बैठे थे। मोतीनगर के आगे से प्रदेशाध्यक्ष समेत सभी विधायक व वरिष्ठ नेता रथ पर सवार होकर पार्टी कार्यालय रवाना हुए। बैठक के बाद गुटबाजी खत्म होती दिखी। हेमंत की मध्यस्थता का असर ऐसा दिखा कि गोविंद और भूपेंद्र ने एक-दूसरे के यहां खाना खाया।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

27 Nov 2025 09:13 am

Published on:

27 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पहले ही दौरे पर हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा को किया एक, तय थी पटकथा गोविंद-भूपेंद्र साथ चलेंगे

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

