पहले ही दौरे पर हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा को किया एक, तय थी पटकथा गोविंद-भूपेंद्र साथ चलेंगे

एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सागर पहुंचे तो होर्डिंग्स व नारेबाजी से गुटबाजी स्पष्ट हो गई थी। नेताओं ने एक-दूसरे की फोटो नहीं लगाई थी। खंडेलवाल जब मोतीनगर चौराहा पहुंचे तो भूपेंद्र सिंह पहले से ही उनके वाहन में बैठे थे। मोतीनगर के आगे से प्रदेशाध्यक्ष समेत सभी विधायक व वरिष्ठ नेता रथ पर सवार होकर पार्टी कार्यालय रवाना हुए। बैठक के बाद गुटबाजी खत्म होती दिखी। हेमंत की मध्यस्थता का असर ऐसा दिखा कि गोविंद और भूपेंद्र ने एक-दूसरे के यहां खाना खाया।