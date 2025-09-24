नवरात्र व्रत करने वालों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, शुरू कर दी ये नई सेवा

MP News: नवरात्र व्रत करने वाले रेलयात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आइआरसीटीसी ने विशेष फलाहार सेवा शुरू की है। यात्रियों को सफर के दौरान व्रत का पालन करने में आसानी होगी। यात्री ई- कैटरिंग सेवा के जरिए फलाहार थाली बुक करवा सकते हैं।ग्वालियर से वंदे भारत में सुविधा मिल रही है। आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सिन्हा के अनुसार जो भी यात्री बुक करना चाहें, उन्हें फलाहारी या अन्य भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।