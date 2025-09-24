Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

नवरात्र व्रत करने वालों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, शुरू कर दी ये नई सेवा

MP News: नवरात्र में भारतीय रेलवे ने दिया तोहफा, व्रत करने वालों के लिए बड़ी राहत, जानें क्या है ये नई सुविधा?

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 24, 2025

indian railway
फोटो- पत्रिका

MP News: नवरात्र व्रत करने वाले रेलयात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आइआरसीटीसी ने विशेष फलाहार सेवा शुरू की है। यात्रियों को सफर के दौरान व्रत का पालन करने में आसानी होगी। यात्री ई- कैटरिंग सेवा के जरिए फलाहार थाली बुक करवा सकते हैं।ग्वालियर से वंदे भारत में सुविधा मिल रही है। आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सिन्हा के अनुसार जो भी यात्री बुक करना चाहें, उन्हें फलाहारी या अन्य भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन ट्रेनों में है फूड बुक करने की सुविधा

हमसफर, राजधानी, दुरंतो, गतिमान, तेजस, वंदे भारत, शताब्दी और अन्य प्रीमियम ट्रेन।

mp news hindi patrika

जानें कैसे कर सकते हैं ऑर्डर

मोबाइल: 1323 पर कॉल कर पीएनआर बताना होगा।

ई-कैटरिंग ऐप/वेबसाइट: फूड ऑन ट्रैक या आइआरसीटीसी ऐप/वेबसाइट पर जाएं। 'सात्विक थाली' जैसे विकल्प चुन सकते हैं।

Updated on:

24 Sept 2025 09:43 am

Published on:

24 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नवरात्र व्रत करने वालों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, शुरू कर दी ये नई सेवा

