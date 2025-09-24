खुशखबरी! एमपी के 54 शहरों और Tourist Places की सैर अब आसमान से

प्रदेश के 13 स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी के मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए नॉन क्लीनिकल और पैरा क्लीनिकल संकायों में सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति होगी। सरकार पर लगभग 37 करोड़ प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। स्नातकोत्तर पास छात्र वहीं सीनियर रेसीडेंटशिप कर सकेंगे। इसके अलावा नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में प्रदेश को योग्य चिकित्सा शिक्षक भी मिल सकेंगे।