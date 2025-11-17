अब कुंडली नहीं, लड़की वाले ढूंढ़ रहे कर्ज मुक्त, हेल्थ से फिट वर, सिविल जिसका अच्छा वही बनेगा दूल्हा

MP News: भारतीय शादियों में कुंडली और ग्रह दशा के हिसाब से राहु-केतु का मिलान न होना सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। बदलते परिवेश में वक्त के साथ यह मान्यता भी बदल रही है। आधुनिक रिश्तों में मांगलिक दोष से ज्यादा सिविल स्कोर और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट शादी तय होने का आधार बनते जा रहे हैं। शादी के लिए चमक-दमक जरूरी नहीं है अब फिटनेस और फाइनेंस मजबूत होने की डिमांड ज्यादा है।