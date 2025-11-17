Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अब कुंडली नहीं, लड़की वाले ढूंढ़ रहे कर्ज मुक्त, हेल्थ से फिट वर, सिविल जिसका अच्छा वही बनेगा दूल्हा

MP news: अब बदल रहा ट्रेंड, बेटी की शादी के लिए पेरेंट्स को चाहिए ऐसा दूल्हा जो हो सेहत से फिट, जिस पर न हो कोई कर्ज, कुंडली से नहीं, सिविल बना रहा है जोड़ी...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 17, 2025

MP News Indian Wedding New Trend

MP News Indian Wedding New Trend Changed: अब कुंडली से नहीं सिविल स्कोर और हेल्थ सर्टिफिकेट देखकर ही बेटियों के रिश्ते पक्के कर रहे माता-पिता। (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: भारतीय शादियों में कुंडली और ग्रह दशा के हिसाब से राहु-केतु का मिलान न होना सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। बदलते परिवेश में वक्त के साथ यह मान्यता भी बदल रही है। आधुनिक रिश्तों में मांगलिक दोष से ज्यादा सिविल स्कोर और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट शादी तय होने का आधार बनते जा रहे हैं। शादी के लिए चमक-दमक जरूरी नहीं है अब फिटनेस और फाइनेंस मजबूत होने की डिमांड ज्यादा है।

केस - 1

फैमिली कोर्ट काउंसलर ने बताया कि एक मामले में शादी के बाद लड़की को पता चला कि पति गंभीर बीमारी से पीड़ित है। रिपोर्ट सामने आने पर उसने तलाक का केस दायर कर दिया।

केस - 2

महिला थाना में दर्ज एक केस में रिश्ता इस वजह से टूटा कि शादी के पहले पति ने कर्ज की बात छुपाई। शादी के बाद पत्नी को इसकी जानकारी हुई और रिश्ता दस साल तक चलता रहा, लेकिन पति के आदत में सुधार नहीं होने से महिला ने पति से तलाक ले ली।

कर्ज मुक्त, हेल्थ फिट दूल्हे की मांग

ताजा मामलों में देखा गया है कि कई युवतियां रिश्ता फाइनल करने से पहले लाइफ पार्टनर की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की पूरी जांच कर रही हैं। वहीं कुछ मामलों में शादी के बाद पत्नी हेल्थ से अनफिट होने और कर्ज की जानकारी न देने से रिश्ता टूट गया। ऐसे ही केस महिला थाना में दस से अधिक दर्ज हैं।

लड़के का व्यवहार और इनकम जाने

महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने कहा कि लड़कियों को हक है कि वे शादी से पहले लड़कें की इनकम और व्यवहार को जानें। कई मामलों में शादी के बाद पता चलता है कि लड़का भारी कर्ज में डूबा है और उसका दबाव लड़की पर डाल दिया जाता है। ऐसे में रिश्ते कोर्ट पहुंचते हैं फिर कुछ साल बाद टूट जाते हैं।

ये भी पढ़ें

आलमी तब्लीगी इज्तिमा समापन आज: ग्लोबल कनेक्ट प्वाइंट बना भोपाल, 300 निकाह, 240 तरह के दुनियाभर के व्यंजन रहे खास
भोपाल
Aalami Tablighi Ijtema 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 10:54 am

Published on:

17 Nov 2025 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब कुंडली नहीं, लड़की वाले ढूंढ़ रहे कर्ज मुक्त, हेल्थ से फिट वर, सिविल जिसका अच्छा वही बनेगा दूल्हा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

नया नियम: घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मिली मंजूरी, चला सकेंगे उद्योग

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

‘बेशर्म’ बोलने वाले उच्च शिक्षा मंत्री अकेले नहीं, सत्ता पक्ष- विपक्ष नेताओं ने भी कई बार किया एमपी को शर्मसार

MP News Controversial Statement of MP BJP Leaders opposition leaders
भोपाल

आलमी तब्लीगी इज्तिमा समापन आज: ग्लोबल कनेक्ट प्वाइंट बना भोपाल, 300 निकाह, 240 तरह के दुनियाभर के व्यंजन रहे खास

Aalami Tablighi Ijtema 2025
भोपाल

MP में ठंड ने तोड़ा 84 साल का रिकॉर्ड! देश के टॉप 10 सबसे सर्द शहरों में इस सिटी का नाम

severe cold wave record low temperatures rajgarh indore bhopal mp weather updates
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.