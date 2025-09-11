निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों की जमीनें, ये है प्रोजेक्ट

MP News:मध्यप्रदेश के प्रशासकीय भवन सतपुड़ा-विंध्यांचल को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केपिटल कॉप्लेक्स विकसित करने की कीमत शहर के छह बड़े सरकारी कार्यालयों को अपनी जमीनें खोकर चुकानी होगी। एमपी नगर में सरकारी जमीन से लेकर नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी विभाग व अन्य को मौजूदा कार्यालयों के साथ परिसर की पूरी जमीन देना होगी। संबंधित विभागों की जमीन के लिए अप्रेल में पत्र लिखे गए थे।
सतपुड़ा भवन व विन्ध्यांचल भवन को पुनर्विकास/ पुनर्घनत्वीकरण के तहत केपिटल कॉप्लेक्स के रूम में विकसित करने की बताकर विभाग प्रमुख से उनकी कार्यालय की जमीन का डिजिटल सर्वे करने की अनुमति मांगी थी। दरअसल प्रोजेक्ट निर्माण के लिए निजी डेवलपर को 7.64 हेक्टेयर का लैंड पार्सल दिया जाएगा जो छह विभागों से ली जमीन से निकालेंगे। इस जमीन की कीमत 745.61 करोड़ रुपए आंकी गई। छह विभागों के कार्यालय- जमीन गंवाने, सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद सरकार के खाते में महज 17 करोड़ रुपए आएंगे।