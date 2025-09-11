Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों की जमीनें, ये है प्रोजेक्ट

MP News: मध्यप्रदेश के प्रशासकीय भवन सतपुड़ा-विंध्यांचल को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केपिटल कॉप्लेक्स विकसित करने की कीमत शहर के छह बड़े सरकारी कार्यालयों को अपनी जमीनें खोकर चुकानी होगी।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 11, 2025

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News

MP News:मध्यप्रदेश के प्रशासकीय भवन सतपुड़ा-विंध्यांचल को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केपिटल कॉप्लेक्स विकसित करने की कीमत शहर के छह बड़े सरकारी कार्यालयों को अपनी जमीनें खोकर चुकानी होगी। एमपी नगर में सरकारी जमीन से लेकर नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी विभाग व अन्य को मौजूदा कार्यालयों के साथ परिसर की पूरी जमीन देना होगी। संबंधित विभागों की जमीन के लिए अप्रेल में पत्र लिखे गए थे।

छह विभागों की जमीन

सतपुड़ा भवन व विन्ध्यांचल भवन को पुनर्विकास/ पुनर्घनत्वीकरण के तहत केपिटल कॉप्लेक्स के रूम में विकसित करने की बताकर विभाग प्रमुख से उनकी कार्यालय की जमीन का डिजिटल सर्वे करने की अनुमति मांगी थी। दरअसल प्रोजेक्ट निर्माण के लिए निजी डेवलपर को 7.64 हेक्टेयर का लैंड पार्सल दिया जाएगा जो छह विभागों से ली जमीन से निकालेंगे। इस जमीन की कीमत 745.61 करोड़ रुपए आंकी गई। छह विभागों के कार्यालय- जमीन गंवाने, सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद सरकार के खाते में महज 17 करोड़ रुपए आएंगे।

यहां की जमीन निजी डेवलपर को देंगे तो बनेगा सेंट्रल विस्टा

  • 0.92 हेक्टेयर जमीन एमपी नगर में। 124.33 करोड़ रुपए कीमत।
  • 0.61 हेक्टेयर जमीन जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र कार्यालय की। 73.50 करोड़ रुपए कीमत।
  • 0.65 हेक्टेयर जमीन नापतौल कार्याल की। 78.44 करोड़ रुपए कीमत।
  • 2.05 हेक्टेयर जमीन शासकीय मुद्रणालय की। 246 करोड़ रुपए कीमत।
  • 2.21 हेक्टेयर जमीन स्टेट वेटनरी अस्पताल की। 159.12 करोड़ रुपए कीमत।
  • 1.205 हेक्टेयर जमीन जिंसी चौराहा पर आबकारी विभाग की। 54.22 करोड़ रुपए कीमत।
  • कुल 7.64 हेक्टेयर जमीन। 745.61 करोड़ रुपए कुल कीमत।

ऐसे समझे सेंट्रल विस्टा योजना

  • सतपुडा भवन की 4.05 हेक्टेयर भूमि व विंध्यांचल भवन की 3.92 हेक्टेयर भूमि पुनर्निर्माण के लिए तय की गई है। सतपुड़ा भवन में अभी 23 कार्यालय है, जिनका कुल 26 हजार 951.99 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल है।
  • विंध्यांचल भवन में भी 23 कार्यालय है। उनका निर्मित क्षेत्रफल 27 हजार 449.66 वर्गमीटर है।
  • सभी 46 कार्यालय 54 हजार 401.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल का उपयोग कर रहे हैं।
  • प्रस्तावित योजना में सतपुड़ा भवन में 81 हजार 084 वर्गमीटर, जबकि विंध्यांचल भवन में 78 हजार 400 वर्गमीटर यानि कुल 1.59 लाख 484 वर्गमीटर क्षेत्रफल निर्मित किया जाएगा। मौजूदा से ये लगभग मौजूदा से तीन गुना अधिक निर्मित क्षेत्र होगा।
  • सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत 728.10 करोड़ रुपए आंकी गई है। शासन स्तर पर इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है।

11 Sept 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों की जमीनें, ये है प्रोजेक्ट

