शहर के सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज का रास्ता साफ, 2 किमी लंबा विशालकाय पुल देगा ट्रैफिक से राहत

तटीय इलाके की प्राकृतिक संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। शहरके पॉलिटेक्निक चौराहे से कमला पार्क होकर यह ब्रिज वाहन चालकों को सीधा लालघाटी तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में इसके लिए एकमात्र साधन वीआईपी रोड है जो शहर के 18 लाख से ज्यादा वाहनों के लिए अब बॉटल नेक साबित होती जा रही है। उल्लेखनीय की ऐसा ही एक प्रयोग नगर निगम कमला पार्क से रेत घाट तक केवल स्टेब्रिज बनाकर कर चुका है। छोटा तालाब पर आर्च ब्रिज भी ऐसा ही एक उदाहरण है। अब लोक निर्माण विभाग शहर का सबसे बड़ा केवल स्टेट ब्रिज बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर आंकी गई है।