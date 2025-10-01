एमपी में कर्मचारियों ने दीपावली से पहले सरकार के सामने उठाई बड़ी मांग…

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में 1996 में बोनस बंद कर दिया गया था। साल 1996 तक 1079 रुपए बोनस के रूप में कर्मचारियों को मिलता था। जबकि केन्द्र सरकार के द्वारा आज भी केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि केंद्र के समान कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लाखों कर्मचारी कई साल से बोनस से वंचित हैं। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि दीपावली पर हर घर में खर्चा बढ़ जाता है इसकी भरपाई के लिए सरकार को बोनस के साथ 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को प्रदान करना चाहिए।