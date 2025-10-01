Patrika LogoSwitch to English

एमपी में कर्मचारियों ने दीपावली से पहले सरकार के सामने उठाई बड़ी मांग…

mp news: तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र के समान बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देने की मांग प्रदेश सरकार से की है...।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2025

govt employees

govt employees (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने दीपावली के त्यौहार पर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय कर्मचारियों के समान समान बोनस एवं 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने जानकारी में बताया कि जिस प्रकार से केंद्र एवं रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस एवं 3%महंगाई भत्ता / महंगाई राहत केंद्र के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत जुलाई 2025 से देकर दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से खुशियां प्रदान करे ।

1996 से बंद है बोनस

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में 1996 में बोनस बंद कर दिया गया था। साल 1996 तक 1079 रुपए बोनस के रूप में कर्मचारियों को मिलता था। जबकि केन्द्र सरकार के द्वारा आज भी केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि केंद्र के समान कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लाखों कर्मचारी कई साल से बोनस से वंचित हैं। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि दीपावली पर हर घर में खर्चा बढ़ जाता है इसकी भरपाई के लिए सरकार को बोनस के साथ 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को प्रदान करना चाहिए।

जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर इतना मिलेगा लाभ

-- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 1395 से 1620 रूपये
-- तृतीय श्रेणी कर्मचारी - 1755 से 4419 रूपये
-- द्वितीय श्रेणी अधिकारी - 5049 से 6048 रूपये
-- प्रथम श्रेणी अधिकारी - 7191 से 12690 रूपये

