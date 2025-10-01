ससुराल जा रहे युवक को रास्ते में रोककर प्राइवेट पार्ट काटकर झाड़ियों में फेंका…

घटना नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना इलाके की है जहां बीती रात बसंत पाली नाम का युवक गाडरवारा से अपनी ससुराल हीरापुर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार युवक ने मदद के बहाने उसे रोका। जैसे ही बसंत रूका तो पीछे से एक फोर व्हीलर से कुछ बदमाश आ गए और उसे पकड़कर रोड के किनारे झाड़ियों में ले गए। जहां आरोपियों ने बसंत का प्राइवेट पार्ट किसी धारदार हथियार से काट डाला और उसे झाड़ियों में ही फेंककर फरार हो गए। वारदात के बाद बसंत ने घटना की जानकारी परिजन को दी जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद बसंत को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है।