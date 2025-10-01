Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

ससुराल जा रहे युवक को रास्ते में रोककर प्राइवेट पार्ट काटकर झाड़ियों में फेंका…

mp news: ससुराल जा रहा था युवक, रास्ते में बदमाशों ने रोककर प्राइवेट काटा, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती...।

2 min read

नरसिंहपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2025

narsinghpur

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक का बदमाशों ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। युवक अपनी ससुराल जा रहा था तभी रास्ते में उसके साथ ये खौफनाक वारदात हुई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

युवक का प्राइवेट पार्ट काटा

घटना नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना इलाके की है जहां बीती रात बसंत पाली नाम का युवक गाडरवारा से अपनी ससुराल हीरापुर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार युवक ने मदद के बहाने उसे रोका। जैसे ही बसंत रूका तो पीछे से एक फोर व्हीलर से कुछ बदमाश आ गए और उसे पकड़कर रोड के किनारे झाड़ियों में ले गए। जहां आरोपियों ने बसंत का प्राइवेट पार्ट किसी धारदार हथियार से काट डाला और उसे झाड़ियों में ही फेंककर फरार हो गए। वारदात के बाद बसंत ने घटना की जानकारी परिजन को दी जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद बसंत को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है।

सेक्सुअल बैकग्राउंड के चलते वारदात की आशंका

बदमाशों ने युवक के शरीर पर कहीं और कोई चोट नहीं पहुंचाई है जिसके कारण पुलिस को आशंका है कि सेक्सुअल बैकग्राउंड के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि युवक के शरीर में अन्य जगहों पर कोई भी चोट नहीं है। सिर्फ उसका गुप्तांग काटा गया है। जिससे यह मामला सेक्सुअल बैकग्राउंड की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल डोंगरगांव थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है। जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है।

Published on:

01 Oct 2025 05:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ससुराल जा रहे युवक को रास्ते में रोककर प्राइवेट पार्ट काटकर झाड़ियों में फेंका…

