Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

रोड पर मजदूर को पड़ा मिला 15 लाख से ज्यादा का हीरा, बदली किस्मत

mp news: खेरा माता के दर्शन कर लौट रहा था मजदूर, रोड किनारे 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा पड़ा मिलने से चमकी किस्मत...।

2 min read

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2025

panna

man found diamond on road worth rs ten lakh 4 carat

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना में एक मजदूर पर नवरात्रि में माता रानी की कृपा ऐसी बरसी की उसकी किस्मत खुल गई। मजदूर को मंदिर से लौटते वक्त रोड किनारे एक चमचमाता हीरा पड़ा हुआ मिला है। मजदूर जब इस हीरे को हीरा कार्यालय लेकर पहुंचा तो पता चला कि जो हीरा उसे मिला है वो 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा है जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये से ज्यादा है। ये सुनकर मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो इसे मातारानी का चमत्कार ही बता रहा है।

खेरा माता के दर्शन कर लौटते वक्त चमकी किस्मत

राहुनिया गुजार गांव का रहने वाला मजदूर गोविंद सिंह आदिवासी रोजाना की तरह सुबह खेरा माता के दर्शन कर लौट रहा था तभी उसकी नजर रोड किनारे पड़े एक चमकते पत्थर पर पड़ी वो पत्थर को घर पर उठाकर ले आया। घरवालों ने पत्थर को देखा तो कहा ये तो हीरा लग रहा है। इसके बाद गोविंद तुरंत परिवार के लोगों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरा पारखी को चमचमाता पत्थर दिया। हीरा पारखी ने जांच की तो वह जेम्स क्वालिटी का 4.04 कैरेट का हीरा निकाला। हीरा पारखी ने गोविंद को बताया कि ये हीरा करीब 15 लाख रूपये से ज्यादा का है।

खुशियों से झूम उठा परिवार

मजदूर गोविंद सिंह ने बताया कि जैसे ही हीरा पारखी ने बताया कि ये हीरा 15 लाख से ज्यादा का है तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गोविंद ने हीरा हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि उनके चार बेटे और चार बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार मजदूरी करता है सिर्फ एक एकड़ जमीन है जिस पर सब्जी उगाते हैं। माता रानी ने उसकी फरियाद सुन ली है और अब वो हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसे से अपना मकान बनवाएंगे और ट्रैक्टर खरीदेगें जिससे मेहनत कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। गोविंद ने ये भी बताया कि वो पहले हीरा खदान लगा चुके हैं लेकिन तब उन्हें 2.50 कैरेट का था जिसकी कीमत ज्यादा नहीं थी।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव SP पर हुए नाराज, कहा-‘आपसे नहीं हो पा रहा तो..’, देखें वीडियो
रतलाम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 05:55 pm

Published on:

01 Oct 2025 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / रोड पर मजदूर को पड़ा मिला 15 लाख से ज्यादा का हीरा, बदली किस्मत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

थाने के अंदर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रक्षा समिति सदस्य, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
पन्ना

तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर भाई-बहनों की मौत

panna news
पन्ना

गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला, दर्शन कर लौट रहे परिवार के 3 लोगों की मौत 1 गंभीर

Bus Crush Bike
पन्ना

बड़ी खबर: कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित पर 124 करोड़ का जुर्माना, प्रशासन का फैसला

congress leader Shrikant Pappu Dixit fined 124 crore illegal mining mp news
पन्ना

प्रभारी मंत्री के पैर पकड़कर आदिवासी दंपती ने लगाई गुहार, सिस्टम ने बुजुर्गों को घोषित किया मृत

elderly tribal couple declared dead Minister in charge Inder Singh Parmar mp news
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.