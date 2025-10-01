रोड पर मजदूर को पड़ा मिला 15 लाख से ज्यादा का हीरा, बदली किस्मत

man found diamond on road worth rs ten lakh 4 carat
mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना में एक मजदूर पर नवरात्रि में माता रानी की कृपा ऐसी बरसी की उसकी किस्मत खुल गई। मजदूर को मंदिर से लौटते वक्त रोड किनारे एक चमचमाता हीरा पड़ा हुआ मिला है। मजदूर जब इस हीरे को हीरा कार्यालय लेकर पहुंचा तो पता चला कि जो हीरा उसे मिला है वो 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा है जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये से ज्यादा है। ये सुनकर मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो इसे मातारानी का चमत्कार ही बता रहा है।
राहुनिया गुजार गांव का रहने वाला मजदूर गोविंद सिंह आदिवासी रोजाना की तरह सुबह खेरा माता के दर्शन कर लौट रहा था तभी उसकी नजर रोड किनारे पड़े एक चमकते पत्थर पर पड़ी वो पत्थर को घर पर उठाकर ले आया। घरवालों ने पत्थर को देखा तो कहा ये तो हीरा लग रहा है। इसके बाद गोविंद तुरंत परिवार के लोगों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरा पारखी को चमचमाता पत्थर दिया। हीरा पारखी ने जांच की तो वह जेम्स क्वालिटी का 4.04 कैरेट का हीरा निकाला। हीरा पारखी ने गोविंद को बताया कि ये हीरा करीब 15 लाख रूपये से ज्यादा का है।
मजदूर गोविंद सिंह ने बताया कि जैसे ही हीरा पारखी ने बताया कि ये हीरा 15 लाख से ज्यादा का है तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गोविंद ने हीरा हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि उनके चार बेटे और चार बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार मजदूरी करता है सिर्फ एक एकड़ जमीन है जिस पर सब्जी उगाते हैं। माता रानी ने उसकी फरियाद सुन ली है और अब वो हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसे से अपना मकान बनवाएंगे और ट्रैक्टर खरीदेगें जिससे मेहनत कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। गोविंद ने ये भी बताया कि वो पहले हीरा खदान लगा चुके हैं लेकिन तब उन्हें 2.50 कैरेट का था जिसकी कीमत ज्यादा नहीं थी।
