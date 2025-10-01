रोड पर मजदूर को पड़ा मिला 15 लाख से ज्यादा का हीरा, बदली किस्मत

मजदूर गोविंद सिंह ने बताया कि जैसे ही हीरा पारखी ने बताया कि ये हीरा 15 लाख से ज्यादा का है तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गोविंद ने हीरा हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि उनके चार बेटे और चार बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार मजदूरी करता है सिर्फ एक एकड़ जमीन है जिस पर सब्जी उगाते हैं। माता रानी ने उसकी फरियाद सुन ली है और अब वो हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसे से अपना मकान बनवाएंगे और ट्रैक्टर खरीदेगें जिससे मेहनत कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। गोविंद ने ये भी बताया कि वो पहले हीरा खदान लगा चुके हैं लेकिन तब उन्हें 2.50 कैरेट का था जिसकी कीमत ज्यादा नहीं थी।