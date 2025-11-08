Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश, ट्रेनिंग पर आए PTS जवान हर दिन करेंगे गीता पाठ, आदेश जारी

MP News: मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण केंद्रों में रामायण पाठ करने के बाद अब पीएचक्यू की प्रशिक्षण शाखा में ट्रेनिंग ले रहे रंगरूटों को नियमित गीता पाठ करना होगा..

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 08, 2025

MP New Gita recitation daily by mp police during training

MP New Gita recitation: पीटीएस सागर में पाठ करते जवान।(फोटो: पत्रिका) )

MP News: मध्यप्रदेश पुलिस अब सॉट हिंदुत्व के डगर पर है। पूर्व में प्रदेश के प्रशिक्षण केंद्रों में रामायण पाठ करने के आदेश के बाद अब पीएचक्यू की प्रशिक्षण शाखा ने ट्रेनिंग ले रहे रंगरूटों को नियमित गीता के एक अध्याय का पाठ कराने का आदेश जारी किया है। बता दें, इससे पहले रामचरितमानस के नियमित पाठ के आदेश को विपक्ष ने गलत बताया था। इस बार पीएचक्यू ने गीता पाठ का आदेश देते हुए इसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जोड़ा है। एडीजी प्रशिक्षण राजाबाबू सिंह ने प्रदेश के सभी पुलिस ट्रेनिंग एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इसमें आठों पीटीएस में एक-एक पाठ कराने को कहा है।

कृष्ण के प्रिय माह में जवान करेंगे पाठ

एडीजी राजाबाबू सिंह ने कहा कि गुरुवार से भगवान कृष्ण का प्रिय माह मार्गशीर्ष यानी अगहन शुरू हो चुका है। इसे शास्त्रों में भगवान कृष्ण का महीना कहा जाता है। इसलिए इस पवित्र माह में संभव हो तो पीटीएस के एसपी गीता के एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन जरूर करवाएं। इसके हमारे जवानों को सही जीवन जीने की कला मिलेगी। जिससे जवानों का तनाव कम होगा और एकाग्रता बढ़ेगी।

mp news

Published on:

08 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश, ट्रेनिंग पर आए PTS जवान हर दिन करेंगे गीता पाठ, आदेश जारी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

