सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश, ट्रेनिंग पर आए PTS जवान हर दिन करेंगे गीता पाठ, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश पुलिस अब सॉट हिंदुत्व के डगर पर है। पूर्व में प्रदेश के प्रशिक्षण केंद्रों में रामायण पाठ करने के आदेश के बाद अब पीएचक्यू की प्रशिक्षण शाखा ने ट्रेनिंग ले रहे रंगरूटों को नियमित गीता के एक अध्याय का पाठ कराने का आदेश जारी किया है। बता दें, इससे पहले रामचरितमानस के नियमित पाठ के आदेश को विपक्ष ने गलत बताया था। इस बार पीएचक्यू ने गीता पाठ का आदेश देते हुए इसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जोड़ा है। एडीजी प्रशिक्षण राजाबाबू सिंह ने प्रदेश के सभी पुलिस ट्रेनिंग एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इसमें आठों पीटीएस में एक-एक पाठ कराने को कहा है।