MP में बिजली विभाग खुद दे रहा अवैध कनेक्शन! बिना NOC के लगा रहा ट्रांसफार्मर…

बिना एनओसी विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने व कनेक्शन देने से नगर पालिका को आर्थिक क्षति हो रही है। नगर पालिका की माने तो स्वयं के भूमि पर ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए एनओसी के एवज में 20 हजार व स्वच्छता कर एवं सार्वजनिक जगह पर 50 हजार के साथ स्वच्छता कर जमा करना होता है। बिना एनओसी के ट्रांसफार्मर लगाए जाने से नगर पालिका को यह राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उपयुक्त स्थलों पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं, निकट भविष्य में सड़क चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्य के दौरान इन्हें हटाने की आवश्यकता पड़ने पर नगर पालिका को पूरा व्यय का वहन करना पड़ेगा। (mp news)