एमपी में आज राहुल गांधी, पचमढ़ी में तैयार होगी 2028 चुनाव की रणनीति

MP News: राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ घेरे में रहेंगे राहुल, 150 पुलिस जवान हर चौक-चौराहे पर तैनात किए गए।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Nov 08, 2025

rahul gandhi pachmarhi visit security arrangments congress shivir mp news

LoP rahul gandhi pachmarhi visit security arrangments (फोटो- Patrika.com)

Rahul Gandhi Pachmarhi Visit: नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शनिवार को पचमढ़ी में रहेंगे। वह यहां जाति, राजनीति और अर्थशास्त्र के मुद्दे पर कांग्रेस जिलाध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके अलावा साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी नेताओं के साथ मंथन करेंगे।

राहुल के आगमन को लेकर पचमढ़ी में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नर्मदापुरम सहित आसपास के जिलों से विशेष पुलिस बल को पचमढ़ी में तैनात कर दिया गया है। राहुल सीआरपीएफ के विशेष सुरक्षा घेरे में रहेंगे। शुक्रवार को अधिकारियों की टीम ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। दौरे को लेकर पचमढ़ी में विशेष साफ सफाई की जा रही है। (mp news)

चप्पे-चप्पे पर तैनात होगी पुलिस

पचमढ़ी में गांधी के दौरे को लेकर 150 पुलिस कर्मियों चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। पचमढ़ी के हर चौक चौराहों पर शस्त्र बल तैनात रहेगा। राहुल हेलीपेड से गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने जाएंगे। बताया जाता है कि इस प्रतिमा का वर्ष 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोनिया गांधी ने अनावरण किया था। यहां से राहुल प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचेंगे। यहां जिला अध्यक्षों से वन टू वन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पचमढ़ी में कांग्रेसियों ने जगह-जगह पोस्टर, बैनर लगाए हैं। रविशंकर भवन से प्रशिक्षण स्थल तक मार्गों विशेष साफ सफाई की गई है।

राहुल के दौरे पर शिक्षा मंत्री ने कसा तंज

सेठानी घाट पर सामूहिक वंदे मातरम सामूहिक गायन में शामिल हुए शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आजाद मुल्क में किसी भी नागरिक को आने जाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। राहुल महत्वपूर्ण अवसर पर घूमते ही हैं। देश में चुनाव चलते हैं तो विदेश जाते हैं। बिहार में चुनाव चल रहे है तो मध्य प्रदेश आते हैं। यह तो उनके सही वक्त पर लिए गए निर्णय को प्रमाणित करता है।

भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति पर सत्र

भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने अपने गहन अनुभव और विशेषजता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं, चुनौतियों और अवसरों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

चक्रवर्ती ने बताया कि किस प्रकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़ों, जुमलों और भामक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने तथ्यों और आर्थिक संकेतकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति प्रचारित किए जा रहे दावों से भिन्न है। सत्र के दौरान उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया तथा प्रश्नोत्तर सत्र में जिला अध्यक्षों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया। (mp news)

