एमपी के इन 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज…

mp news: मध्यप्रदेश के तीन जिलों छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी से फैकल्टी की भर्ती सहित अन्य तैयारियां शुरु कर दी हैं। पहले मंडला में भी साल 2026-27 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना थी लेकिन भवन निर्माण में देरी होने के कारण इसे साल 2027-28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।