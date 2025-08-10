एमपी के इन 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज…

mp news: मध्यप्रदेश के तीन जिलों छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी से फैकल्टी की भर्ती सहित अन्य तैयारियां शुरु कर दी हैं। पहले मंडला में भी साल 2026-27 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना थी लेकिन भवन निर्माण में देरी होने के कारण इसे साल 2027-28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिले के बुधनी में अगले साल से शुरू होने वाले इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 150-150 सीटें होंगी। जल्द ही सरकार इन कॉलेजों की मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को आवेदन देगी और बताया गया है कि एनएमसी की टीम साल 2026 में निरीक्षण के लिए आएगी। सभी जगह भवन निर्माण का काम भी लगभग पूरा हो गया है।
अगले साल एनएमसी के निरीक्षण से पहले इन मेडिकल कॉलेजों के लिए फैकल्टी के पदों पर पूर्ति की जाएगी। नए कॉलेजों को फैकल्टी नहीं मिलने की चुनौती के चलते सरकार छोटे जिलों के मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोत्साहन की योजना भी ला रही है। इसमें फैकल्टी को वेतन का लगभग 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। यह निर्णय होने के बाद ही पदों पर भर्ती प्रारंभ की जाएगी।