10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के इन 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज…

mp news: नए मेडिकल कॉलेजों के लिए फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य तैयारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने शुरु कर दी है...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 10, 2025

medical college
medical college (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के तीन जिलों छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी से फैकल्टी की भर्ती सहित अन्य तैयारियां शुरु कर दी हैं। पहले मंडला में भी साल 2026-27 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना थी लेकिन भवन निर्माण में देरी होने के कारण इसे साल 2027-28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

तीनों कॉलेजों में MBBS की 150-150 सीटें होंगी

छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिले के बुधनी में अगले साल से शुरू होने वाले इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 150-150 सीटें होंगी। जल्द ही सरकार इन कॉलेजों की मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को आवेदन देगी और बताया गया है कि एनएमसी की टीम साल 2026 में निरीक्षण के लिए आएगी। सभी जगह भवन निर्माण का काम भी लगभग पूरा हो गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों के खातों में कल आएगा पैसा, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा
रायसेन
fasal bima yojana

फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी

अगले साल एनएमसी के निरीक्षण से पहले इन मेडिकल कॉलेजों के लिए फैकल्टी के पदों पर पूर्ति की जाएगी। नए कॉलेजों को फैकल्टी नहीं मिलने की चुनौती के चलते सरकार छोटे जिलों के मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोत्साहन की योजना भी ला रही है। इसमें फैकल्टी को वेतन का लगभग 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। यह निर्णय होने के बाद ही पदों पर भर्ती प्रारंभ की जाएगी।

ये भी पढ़ें

लौटने वाला है मानसून ! यहां बना चक्रवातीय सिस्टम, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..
भोपाल
mp weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 09:40 pm

Published on:

10 Aug 2025 09:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इन 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.