लौटने वाला है मानसून ! यहां बना चक्रवातीय सिस्टम, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून लौटने वाला है जिसके कारण फिर से प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है जिसके असर से प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश के आसपास ऐसे चक्रवातीय सिस्टम एक्टिव हैं जिनके असर से कुछ जिलों में बारिश हो रही है। रविवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है