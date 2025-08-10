लौटने वाला है मानसून ! यहां बना चक्रवातीय सिस्टम, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून लौटने वाला है जिसके कारण फिर से प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है जिसके असर से प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश के आसपास ऐसे चक्रवातीय सिस्टम एक्टिव हैं जिनके असर से कुछ जिलों में बारिश हो रही है। रविवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है
मौसम विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, अशोकनगर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल (MP Weather) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया, मानसून ट्रफ मप्र से बाहर की तरफ से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम उत्तरप्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात से होता हुआ एक ट्रफ पश्चिमी मप्र तक फैला हुआ है। इसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना रहेगी। इसके साथ ही 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।